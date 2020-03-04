Санитар украл у мужчины кексы и жестоко поплатился за это

Источник материала: Tut.by

Сотрудник фирмы, отвечающей за безопасность, был обворован санитаром больницы, в которой он был занят работой. Пропали кексы, которые специально для мужчины принесла медсестра. Мужчина оказался принципиальным и вора просто так не простил, заставив его четыре недели бегать по больнице. Историю перевел medialeaks.ru.



Кадр из сериала «Клиника». Изображение носит иллюстративный характер

Пользователь сайта Reddit с никнеймом OlderSparky поделился занимательной историей украденных кексиков. Мужчина рассказал, что тогда работал в фирме, которая обновляла в одной больнице системы видеонаблюдения, безопасности, доступа в палаты и вызова медсестер и санитаров через пейджеры. Фирма реддитора долго сотрудничала с этой клиникой, поэтому мужчина успел неплохо узнать персонал и даже подружиться с некоторыми работниками.

У OlderSparky был доступ администратора к 170 камерам, к более чем 520 дверям и воротам, к системе безопасности и к системе пейджингового оповещения персонала, охватывающей всех сотрудников больницы. Это пригодилось не только для того, чтобы выполнить работу, но и для мести за кексы.

Все началось, когда одна медсестра из отдела педиатрии принесла на работу угощение для персонала палаты. Она отложила два пирожных в отдельную упаковку для OlderSparky и даже подписала их. Реддитор убрал сладости в холодильник, а когда вернулся за ними через пять минут, не обнаружил их там.

Реддитор решил поговорить с медсестрой для начала, но выяснилось, что никто из педиатрической палаты личные сладости реддитора не брал. Узнав, что кто-то чужой украл кексы, медсестры из педиатрии тоже пришли в ярость. OlderSparky использовал свой доступ к больничным камерам видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто же забрал его угощение.

Вором оказался санитар Джерри. Но идти и разбираться с ним реддитор не спешил. У него появился план более изощренной мести.

Кстати, санитар Джерри не был фанатом всего нового, поэтому ему не нравились электронные дверные замки, которые установили в больнице. И это стало оружием против него.

Чтобы заставить вора признаться, реддитор подготовил специальную программу, которая автоматически вызывала бы Джерри через его пейджер к разным дверям в то время, которое указал OlderSparky. Но прежде чем устроить вору забег по всей больнице, мужчина дал ему шанс признаться. На прямой вопрос про кексы от медсестры Нэнси санитар ответил, что ничего об этом не знает.

Реддитор запустил свою программу, которая вызывала Джерри в рандомную локацию больницы. Иногда его карта не срабатывала, иногда сигнал на пейджере продолжал звучать и звал санитара в палату, с которой он уже закончил. Так Джерри без толку мотался по больнице как одержимый.

Война длилась четыре недели, и в первую Джерри пришел к OlderSparky узнать, почему с его картой-ключом и пейджером происходит это безумие. Он пожаловался, что, когда приходит в палаты, куда его вроде как вызвали, недовольные медсестры выгоняют его, будто он и не был там нужен. В ответ реддитор лишь спросил, не видел ли санитар, кто доставал его кексы из холодильника.

Персонал уже знал, за что Джерри страдает, так же как знал, что он не в первый раз ворует у кого-то еду. Поэтому никто не пытался прервать его мучения.

На четвертую неделю OlderSparky устроил для санитара маленькое шоу, и помогла ему в этом все та же медсестра Нэнси. Реддитор попросил ее вновь испечь кексы и принести их в тот момент, когда он будет говорить с упрямым санитаром. Женщина выполнила просьбу, и Джерри онемел, когда сравнил имя на упаковке с кексами с тем, которое было на беджике у OlderSparky.

Месть получилось сладкой, но Джерри она все равно ничему не научила. Через пару месяцев он был уволен за очередной налет на холодильник.