Источник материала: Myfin

Что надо знать, чтобы быть №1?

Эксперты белорусского, украинского и российского бизнеса расскажут про актуальные современные инструменты и технологии, внедряя которые можно улучшить свой бизнес.



Спикеры форума: Сергей Шеин, Вадим Прокопьев, Дарья Сармонт, Оксана Зарецкая, Ярослав Андреянов, Андрей Бибиков, Евгений Вяткин, Оксана Рапацевич, Василий Пронь, Полина Ганкович, Ирина Николаева и Александр Белов (Россия), Ольга Швец (Украина).

Темы:

Инновации и новые технологиии

Маркетинг

Продажи и сервис

Цифровой этикет, ведение переговоров

Soft skills

Организаторы форума обещаютне только максимально полезный контент, но и новый формат делового события – светский, с дресс-кодом, красной дорожкой и afterparty в «Pelican» Piano Bar.

Заинтересовались?

Проходите регистрацию на САЙТЕ бизнес-форума «Номер один».

Если вы занимаетесь самообразованием, стремитесь быть №1 и хотите оценить новый формат конференций, ждем вас!

Форум проходит при поддержке:

Приорбанк - ведущий коммерческий банк Беларуси.

- ведущий коммерческий банк Беларуси. Ringostat — платформа сквозной аналитики, коллтрекинга и телефонии.

Сайт форума: www.forum-n-one.com

Инфолиния:

+375 29 116 21 11

+375 29 695 39 15