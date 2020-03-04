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Что надо знать, чтобы быть 1?

04.03.2020 11:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Что надо знать, чтобы быть №1?

Эксперты белорусского, украинского и российского бизнеса расскажут про актуальные современные инструменты и технологии, внедряя которые можно улучшить свой бизнес.

Спикеры форума: Сергей Шеин, Вадим Прокопьев, Дарья Сармонт, Оксана Зарецкая, Ярослав Андреянов, Андрей Бибиков, Евгений Вяткин, Оксана Рапацевич, Василий Пронь, Полина Ганкович, Ирина Николаева и Александр Белов (Россия), Ольга Швец (Украина).

Темы:

  • Инновации и новые технологиии
  • Маркетинг
  • Продажи и сервис
  • Цифровой этикет, ведение переговоров
  • Soft skills

Организаторы форума обещаютне только максимально полезный контент, но и новый формат делового события – светский, с дресс-кодом, красной дорожкой и afterparty в «Pelican» Piano Bar.

Заинтересовались?

Проходите регистрацию на САЙТЕ бизнес-форума «Номер один».

Если вы занимаетесь самообразованием, стремитесь быть №1 и хотите оценить новый формат конференций, ждем вас!

Форум проходит при поддержке:

  • Приорбанк - ведущий коммерческий банк Беларуси.
  • Ringostat — платформа сквозной аналитики, коллтрекинга и телефонии.

Сайт форума: www.forum-n-one.com

Инфолиния:

  • +375 29 116 21 11
  • +375 29 695 39 15

*партнерский материал

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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