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Что надо знать, чтобы быть 1?
Источник материала: Myfin
Эксперты белорусского, украинского и российского бизнеса расскажут про актуальные современные инструменты и технологии, внедряя которые можно улучшить свой бизнес.
Спикеры форума: Сергей Шеин, Вадим Прокопьев, Дарья Сармонт, Оксана Зарецкая, Ярослав Андреянов, Андрей Бибиков, Евгений Вяткин, Оксана Рапацевич, Василий Пронь, Полина Ганкович, Ирина Николаева и Александр Белов (Россия), Ольга Швец (Украина).
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Организаторы форума обещаютне только максимально полезный контент, но и новый формат делового события – светский, с дресс-кодом, красной дорожкой и afterparty в «Pelican» Piano Bar.
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Сайт форума: www.forum-n-one.com
Инфолиния:
*партнерский материал
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10 марта в DoubleTree by Hilton Minsk пройдёт бизнес-форум Номер один 2020.
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