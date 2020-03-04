В Украине отравились газом почти 20 школьников

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Без малого 20 школьников отравились газом в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в городе Могилев-Подольский Винницкой области.

Дети стали жаловаться на плохое самочувствие. Прибывшие к месту инцидента медики госпитализировали 11 учеников. Еще семерым помощь была оказана на месте.





Позже выяснилось, что причиной недомогания ребят стала утечка пропана. Она произошла во время замены газового баллона в кафе, расположенном недалеко от учебного заведения.

По факту инцидента проводится расследование по статье «Загрязнение атмосферного воздуха».