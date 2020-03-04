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В Украине отравились газом почти 20 школьников

04.03.2020 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Без малого 20 школьников отравились газом в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в городе Могилев-Подольский Винницкой области.

Дети стали жаловаться на плохое самочувствие. Прибывшие к месту инцидента медики госпитализировали 11 учеников. Еще семерым помощь была оказана на месте.

В Украине отравились газом почти 20 школьников

Позже выяснилось, что причиной недомогания ребят стала утечка пропана. Она произошла во время замены газового баллона в кафе, расположенном недалеко от учебного заведения.

По факту инцидента проводится расследование по статье «Загрязнение атмосферного воздуха».

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Украины. Без малого 20 школьников отравились газом в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в городе Могилев-Подольский...
 
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