Одноклассники запустили восстановление профиля с помощью распознавания лиц

Одноклассники стали первой соцсетью, которая предлагает пользователям самостоятельно восстановить доступ к профилю с помощью технологии распознавания лиц и жестов. В основе сервиса — собственное решение соцсети по определению лиц на базе нейросетей. Технология позволяет за считанные минуты пройти весь процесс восстановления, без заполнения заявки в службу поддержки и переписки с оператором.

ОК последовательно развивают область применения технологии распознавания лиц, делая с ее помощью сервисы соцсети удобнее и при этом не нарушая конфиденциальности данных пользователей. За последние два года в соцсети появились сервисы автоматических отметок друзей на фотографиях, видео и прямых эфирах – алгоритмы машинного обучения отмечают только тех, с кем пользователь знаком на самом деле. Также ОК первыми среди соцсетей запустили сервис добавления друзей по фото – профиль человека показывается только после одобрения им заявки в друзья. В новом сервисе фотографии используются только для идентификации и не попадают на страницу пользователя в соцсети.

Новый сервис будет полезен тем, у кого нет возможности получить код восстановления на почту или смс. В любой соцсети пользователи часто забывают пароли и не могут войти на свою страничку, в итоге дублируют профили и теряют доступ к личной информации. ОК предлагает облегчить процедуру восстановления доступа, без необходимости фотографирования экрана и заполнения заявок.

После нескольких неудачных попыток ввода пароля, ОК предложит вам помочь восстановить доступ по электронной почте или телефону. Однако если ни один из способов пользователю недоступен, а в профиле есть фотографии, подходящие для идентификации, система предложит восстановить доступ по фото самостоятельно. Алгоритмы машинного обучения анализируют правильность выполнения задания и сличают загруженный снимок с фотографиями профиля.

На первом этапе в обучении алгоритмов участвуют модераторы. В будущем ОК планирует максимально автоматизировать процессы идентификации пользователей и расширить область применения этой функции.

Новый сервис восстановления доступа по фото заметно выигрывает перед традиционными способами — обращением в службу поддержки с необходимостью отсылки собственного фото на фоне переписки с оператором. Предварительное тестирование также подтвердило интерес аудитории ОК к нововведению. Более 60% пользователей, которым было предложено восстановление по фото предпочли его традиционному обращению в службу поддержки. После прочтения инструкций, фото на сверку присылают более 90% из них.

С 3 марта сервис доступен в мобильном приложении ОК для платформы Android. В течение нескольких месяцев восстановление по фото появится и у пользователей iOS приложения.

Подробнее:ok.ru/video/1418859055835