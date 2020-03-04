|
На полигоне под Брестом солдат-срочник получил травму
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На полигоне в Брестской области получил травму солдат-срочник.
Как
Пострадавшему оказывается медпомощь, его заберут на вертолёте в Минск, после чего гражданин будет доставлен в Главный военный клинический медицинский центр.
Жизнь военнослужащего вне опасности. Детали произошедшего выясняет комиссия Минобороны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На полигоне в Брестской области получил травму солдат-срочник. Как сообщает Минобороны, происшествие случилось на полигоне Брестский во время...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)