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На полигоне под Брестом солдат-срочник получил травму

04.03.2020 11:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На полигоне в Брестской области получил травму солдат-срочник. 

Как сообщает Минобороны, происшествие случилось на полигоне Брестский во время мероприятий боевой подготовки. Мужчина получил травму кисти, когда готовил к применению взрывоопасный предмет. 

Пострадавшему оказывается медпомощь, его заберут на вертолёте в Минск, после чего гражданин будет доставлен в Главный военный клинический медицинский центр. 

Жизнь военнослужащего вне опасности. Детали произошедшего выясняет комиссия Минобороны. 

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На полигоне в Брестской области получил травму солдат-срочник.  Как сообщает Минобороны, происшествие случилось на полигоне Брестский во время...
 
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