В Беларуси ставки акцизов на бензин и дизтопливо повышены в 4 раза

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«Одновременно в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. К их числу относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия», – сказано в сообщении.

Документ направлен «на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме», отметили в пресс-службе.