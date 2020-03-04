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В Беларуси ставки акцизов на бензин и дизтопливо повышены в 4 раза

04.03.2020 11:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«Одновременно в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. К их числу относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия», – сказано в сообщении.

Документ направлен «на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме», отметили в пресс-службе.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси ставки акцизов на автомобильные бензины и дизтопливо повышены в четыре раза с 1 марта. Это предусмотрено указом президента Беларуси 84 Об акцизах на...
 
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