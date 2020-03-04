«На вечеринке в России чуть не забыл хрустальный глобус». Огненные истории от легенды биатлона

Источник материала: Tut.by

Немецкий биатлонист Михаэль Грайс — легенда 2000-х. У него в копилке три золота Олимпиады в Турине и Большой хрустальный глобус (который он, правда, чуть не потерял на сумасшедшей вечеринке в Ханты-Мансийске). После окончания карьеры в 2012 году Грайс успел примерить роль студента, постажироваться в мюнхенской «Баварии», погонять на «Гонке легенд» в Раубичах и к своим 43-м состояться как успешный тренер. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук расспросила Михи, почему Домрачева круче Нойнер, а жизнь после большого спорта совсем не скучная.





Начало новой жизни в 36, универ и биатлон по книжке

Я завершил карьеру в 36 лет. Это решение было немного спонтанным, но точно правильным. В одной из первых гонок сезона 2012/2013 почувствовал, что в глазах больше нет огня, и задал себе вопрос: «А стоит ли продолжать?». И не нашел ни одной убедительной причины остаться.

Биатлониста можно сравнить с бизнесменом, который на протяжении 10−15 лет управляет личной биатлонной компанией. И от того, насколько грамотно он распорядится временем, отведенным ему в большом спорте, зависит многое.



Фото: Reuters

Я всегда понимал, что в определенный момент с биатлоном придется попрощаться. Все атлеты держат эту мысль в голове, даже Уле. Когда ты отдаешь себе отчет в том, что дальше надо будет заняться чем-то новым, завершение карьеры не выглядит таким уж тревожным. Хотя начинать новую главу в 36 не так-то просто.

Не могу сказать, что я мечтал стать тренером. Я получил образование в сфере международного менеджмента. А в 2016 году начал работать с молодыми швейцарскими биатлонистами. Согласился на предложение, потому что роль тренера там сочеталась с менеджерскими обязанностями. В 2018-м мой друг Бернд Айзенбихлер пригласил меня тренировать мужскую команду США. На самом деле больших сомнений не было. Подумал: «Почему нет? Наберусь опыта и заодно подтяну английский».

Меня не пугало, что за плечами нет долгих лет тренерского стажа. Я ведь трижды олимпийский чемпион, так что хорошо понимал, чему могу научить спортсменов. Биатлон не тот вид спорта, который можно выучить по книжке. Что ты как тренер можешь посоветовать биатлонисту, если сам никогда не бежал масс-старт на чемпионате мира или Олимпиаде? (улыбается).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бьорндален, сумасшедшая вечеринка и сибирские морозы

Самый счастливый момент в моей карьере — это Олимпиада в Турине. День, когда я завоевал первое личное золото в масс-старте. Плакал ли я? Нет. Для этого я был слишком счастлив.

Мой любимый соперник — Бьорндален. Он отличный парень, с которым всегда было интересно соревноваться.

Между Фуркадом и Йоханнесом Бё я отдам предпочтение норвежцу. В последнее время Йоханнес невероятно силен. Хотя его малыш внес коррективы (улыбается). В той же Антерсельве Йоханнес не выглядел слишком убедительно.





Не могу назвать себя тусовщиком, но иногда я любил здорово отдохнуть. Самая веселая вечеринка в жизни — закрытие сезона в Ханты-Мансийске в 2007 году. Это была сумасшедшая ночь! Настолько сумасшедшая, что я практически забыл там свой Большой хрустальный глобус (смеется). В России организаторы никогда не жалели энергии и средств на крутые празднования, поэтому многие спортсмены скучают по тем временам.

Я не противник России и буду рад приехать туда снова. Но, очевидно, чтобы вернуть в Ханты-Мансийск большой биатлон, россияне должны выполнить все озвученные условия. Лично мне нравилось соревноваться в Сибири. Хотя погода в Хантах никогда не была моей любимой. Помню, что пальцы моментально замерзали и на трассе приходилось пострадать.



Фото: Reuters

Домрачева, Раубичи и зима без снега

Домрачева или Нойнер? Как спортсменка мне больше нравилась Дарья. За свою карьеру она преодолела больше трудностей, чем Магдалена, и завоевала очень много важных медалей. А еще Домрачева была единственной, кто благодаря своей силе мог победить Магдалену.

Впервые я побывал в Беларуси пять лет назад. Это была «Гонка легенд». И, скажу вам, я очень удивился тому, насколько сильно белорусы любят биатлон. Я за то, чтобы соревнования по нашему виду спорта проводились не только в Австрии, Германии, Италии, но и в новых локациях. Так что этап Кубка мира в Раубичах через два года — отличное решение. Думаю, спорткомплекс к этому уже готов.





Огромный плюс Раубичей — это месторасположение. Всего в 30 километрах от двухмиллионного города такая база. Не могу припомнить подобных примеров ни в одной из стран, где я бывал. Это очень удобно для проведения соревнований и тренировок.

Отсутствие натурального снега — проблема не только Беларуси, но и всей Европы в этом году. Такая же зима выдалась и в 2007-м. Периодически нам приходится соревноваться даже под дождем. Тема климатических изменений сейчас активно обсуждается в Германии. Все стремятся стать «зелеными» и бороться с загрязнениями окружающей среды. Но я уверен, что биатлону как зимнему виду спорта в ближайшие 20−30 лет точно ничего не угрожает.

Я люблю путешествовать. Хотя переезды с этапа на этап точно нельзя назвать туризмом. Это мой второй визит в Минск, но я не видел ровным счетом ничего и не знаю даже, есть ли у вас старый город. Или вот пример. Я десятки раз бывал в Осло, но прогулялся по центру лишь однажды. Все остальное время мы заняты организационными вопросами.





Бавария, путешествия с девушкой и снова биатлон

Я вырос в Баварии, ходил в школу в Фюссене — недалеко от замка Нойшванштайн. Это сказочное место. Так что я обязан верить в чудеса (улыбается).

Конечно, можно отыскать немца, который не любит футбол. Но я не отношусь к таким. Мой родной клуб — мюнхенская «Бавария». Я даже проходил трехмесячную практику в структуре «Баварии», когда получал бакалавра. Стажировался в финансовом отделе и занимался исследованием продвижения онлайн-магазина клуба на рынок Азии. Это был очень интересный опыт, потому что я оказался по другую сторону и изучал спорт как бизнес.

После окончания сезона и долгих разъездов мечтаю немного побыть дома. А моя девушка, наоборот, все время находится в Германии и ждет, чтобы вместе выбраться в путешествие. Постоянно ищем компромисс.



Фото из инстаграма Михаэля Грайса

Самая впечатляющая страна, которую я посещал? Мексика. Культура Майя — это что-то невероятное.

Сегодня я счастлив работать тренером женской сборной Польши. Я вижу, как девушки мотивированы и настроены добиваться результата. Они показали это на чемпионате мира в Антхольце. Да, работа тренера — это интенсивный график и постоянные разъезды. Но мне нравится такой темп. Жизнь слишком коротка.