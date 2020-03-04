«Будем забирать долю у других»: Skoda представила в Минске новый Karoq

Источник материала: Tut.by

Эксперты еще не могут сказать, каким будет авторынок в 2020-м году, вырастут объемы продаж или упадут. Но в одном все солидарны: конкуренция в сегменте SUV будет напряженной, как никогда. Новинки появляются чуть ли не ежемесячно, и вчера в Минске представили одну из самых перспективных, Skoda Karoq. Цена — от 46 100 рублей.





Продажи Skoda Karoq стартуют с самой популярной модификации — передний привод и «автомат». Причем речь идет о полноценной автоматической трансмиссии, а не о «роботе» или вариаторе: Kodiaq оснащен 8-диапазонной коробкой передач Aisin. Под капотом — безальтернативный 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. Он позволяет кроссоверу быть одновременно и динамичным, и экономичным — разгон с места до 100 км/ч занимает 8,8 секунды, а средний расход топлива составляет 6,3 литра.



Автоматическая трансмиссия Aisin имеет 8-ступеней, а также спортивный и ручной режимы

Ближе к середине года предполагается появление полноприводной версии, пока же покупателям предложено выбирать между тремя вариантами оснащения, которые можно дополнить специальными пакетами, сформированными на основе традиционных предпочтений клиентов Skoda. Базовая версия Active стоит 46 100 рублей, средняя — Ambition — 49 980, а самая богатая — Style — 55 760 рублей.



Новая Skoda Karoq появится и в каршеринге. Пока речь идет об одном экземпляре, в максимальном оснащении

Кстати, в 2020-м бренду Skoda исполняется 125 лет, вдобавок ровно 25 лет прошло с момента появления Skoda на белорусском рынке. За это время появились представительства во всех областных центрах Беларуси, продано более 27 тысяч автомобилей. В этом году их также планируется продать около 4600 экземпляров, и главную ставку Skoda планирует сделать на особом отношении к клиентам. «Можно иначе» — под таким слоганом предлагается пересмотреть цепочку «продавец-покупатель», поставив во главу не товар, а человека, который будет им пользоваться.



Версий оснащения будет три: Active, Ambition и Style. Цены — от 46100 до 55760 рублей

В качестве реального примера такого подхода журналистов на пресс-конференции попросили собрать несколько велосипедов. Обычная механическая работа: распаковать, установить все на места, закрутить гайки… Но когда узнаешь, что велосипеды передадут детям, чьи братья и сестры находятся в хосписах, отношение к процессу меняется — ты делаешь для конкретного человека, зная о его мечтах и желаниях.

— Бренд уже давно не продает автомобили, а создает настоящие отношения с клиентами и партнерами, — комментирует Григорий Барановский, директор компании SKODA в Беларуси. — Партнерские и эмоциональные отношения бренда с клиентом, то, что сейчас для многих только становится трендом, — для нас стиль жизни, который мы планируем продолжать и развивать в 2020 году.

— Я помню многих клиентов, которые покупали у нас первые Skoda Favorit, — рассказал один из основателей дилерства Skoda в Беларуси Георгий Каленчиц. — И с удовольствием встречаю их в качестве владельцев новых Rapid, Octavia… Что касается Kodiaq, то я уверен: с ним мы будем забирать долю у других брендов!

В общем, планы на 2020-й у Skoda грандиозные. Ставка делается как на Karoq, гармонично дополняющий модельный ряд, так и на другие премьеры. Рестайлинговый Kodiaq, новые версии Superb, новое поколение Rapid и совершенно новая Skoda Octavia четвертого поколения.