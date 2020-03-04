|
Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии.
04.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 февраля 2020 20:17 2559
Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии.
Реконструкция участка автодороги Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии текущего года. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на заседании по итогам социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год, информирует
«Дорогу до Слуцка мы сделали. Широкополосным будет и участок трассы до Солигорска. Мы приняли решение начать его реконструкцию в первом полугодии. Думаю, это хорошая новость для жителей района», — сказал Александр Турчин.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 февраля 2020 20:17 2559 Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)