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Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии.

04.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 февраля 2020 20:17 2559

Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: БЕЛТА.

Реконструкция участка автодороги Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии текущего года. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на заседании по итогам социально-экономического развития Солигорского района за 2019 год, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблисполкома.

Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии.

«Дорогу до Слуцка мы сделали. Широкополосным будет и участок трассы до Солигорска. Мы приняли решение начать его реконструкцию в первом полугодии. Думаю, это хорошая новость для жителей района», — сказал Александр Турчин.

Дорога имеет стратегическое значение: неподалеку в Любанском районе продолжается строительство Нежинского горно-обогатительного комбината.

Реконструкция участка трассы Р23 Минск — Микашевичи до параметров дорог первой категории началась в 2012 году. Участок расширили до четырех полос, улучшили и сделали более безопасным. Трасса получила статус первой категории. В 2017 году реконструкция Р23 продолжилась на слуцкой кольцевой.

Источник: БЕЛТА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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24 февраля 2020 20:17 2559 Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска...
 
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