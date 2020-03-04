Дорогая моя столица: сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в Минске

Хотя «далеких от Минска» людей становится все меньше, в столице уже собралось более 1/5 населения страны. А также все крупные компании, большая часть бизнеса и госуправление. Потому желающих стать минчанами заметно больше, чем стремящихся переехать в любое другое место Беларуси.





Мyfin.by Сколько нужно зарабатывать чтобы жить в столице и сколько понадобится тем, кто желает переехать в Минск , попытался посчитать

Сколько зарабатывают минчане?

Вначале разберемся сколько зарабатывают минчане. По официальной статистике средняя зарплата за декабрь 2019 года в Минске составила 1 734,50 руб., за весь 2019 год – 1 524,30 руб., а за январь 2020 года – 1 589,90 руб.





Однако считать можно по-разному. Кроме средней зарплаты Белстат вычисляет, по тем же данным, медианную зарплату, когда половина участников получает больше расчетной величины, а вторая половина – меньше.





Еще один нюанс – Белстат приводит среднюю и медианную начисленную заработную плату, а она меньше реально выданной на руки, как минимум, на 14%. В начисленную зарплату также включают массу неденежных выплат – от бесплатного питания в заводской столовой до путевок в санаторий.





Вот так, по данным Белстата, выглядела средняя и медианная зарплаты минчан в ноябре 2019 года (более свежих данных по медианной з/п еще нет):













Однако в жизни никакого «среднестатистического минчанина» не существует, а каждый находится в своей финансовой реальности.





Кто не ушел в IT или финансы, а работает на госпредприятии, тот получает зарплату по общим для всей страны ставкам. Единственная поправка – в статистику не попадают частные фирмы без ведомственной подчиненности, а их доля в столице сравнительно велика.





Сколько минчане тратят?

Тут расчет еще сложнее. Даже одинаково зарабатывающие люди могут по-разному питаться. В конце концов, в пересчете на калории 100 гр. икры примерно равны 250 гр. каши на воде, но по цене эти продукты сильно различаются.





Сколько уйдет на еду?

По отчетам Белстата, минские семьи тратят на питание порядка 39%-41% от суммы потребительских расходов. Статистика и опросы обычно называют цифры в пределах 470-500 руб. на семью. У одиноких людей, при обычном режиме питания, выходит больше, они чаще пользуются общепитом, меньше готовят сами и не делают оптовых закупок продуктов.





Потому сумма 300 руб. в месяц на питание на человека кажется справедливой (хотя сидеть на кашах и кефире, конечно дешевле).









Сколько нужно на другие расходы?

Та же статистика, что сообщает о 39% расходов на еду, говорит, что на непродовольственные товары уходит чуть более 29% от всех потребительских расходов.





Если принять расходы на питание одного человека за 300 руб., то на промтовары выйдет пропорционально 223 руб.





На все услуги приходится еще 29,5% от общего, или 229 руб.





В итоге, на то чтобы поесть, одеться, заплатить за вещи и услуги, у жителя Минска уйдет 752 руб в месяц. Еще раз повторим, что цифра это условная, но вполне реальная.





Теперь остается только один обязательный вопрос – жилье. И еще одна необязательная, но важная статья – расходы на собственный автомобиль.





Сколько минчане тратят на машину?

Статистики на этот счет нет, но есть масса расчетов и отзывов.





Так в ценах 2019 года расходы на топливо, техосмотр, парковку (в столице это особенно актуально), смену шин и техобслуживание, были:





- в пределах 464 – 506 руб. в месяц при ежедневном пробеге в 100 км;

- 283 – 324 руб. у тех, кто ездил по 50 км.





Однако, как свидетельствуют опросы, жители Беларуси, и Минска в частности, тратят на машину столько, сколько могут себе позволить.





По исследованиям прошлых лет, около 40% автовладельцев тратили на машину от $200 до $500 в год, чуть больше 20% – от $500 до $1 000, без учета топлива, налогов и сборов.





По действующему курсу, с добавлением топлива и транспортного налога, выйдет сумма от 200 до 500 руб в месяц.





Сколько стоит снять жилье?

А вот на это тсчет есть постоянно обновляющаяся статистика на сайте domovita.by. На сегодняшний день цены аренды квартиры в Минске выглядят так:









Но есть существенная разница между районами: в Заводском районе жить почти в 2-2,5 раза дешевле, чем в Центральном. В Шабанах можно найти однушки дешевле 450 руб. в месяц.





Так сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в Минске?

Каждый устраивается по-своему. Но сделаем грубый подсчет:





аренда – 500 руб за однушку на окраине;

питание – 300 руб.;

одежда и промтовары – 220 руб.;

услуги – 230 руб.;

машина – 350 руб.





В итоге: 500 + 300 + 220 + 230 + 350 = 1 600 руб. Или 1250 руб. для безавтомобильных граждан. И это «на руки», а не в виде начисленной зарплаты.





Добавим еще 5% в личный пенсионный фонд и 10% на сбережения.





1 600 + 15% = 1 840 руб.





Кому-то покажется роскошью. Тем более, что основная масса минчан столько не зарабатывает.





Однако возможностей для получения высоких заработков в Минске на порядок больше, чем в регионах. При этом и расходы на проживание выше. Но постоянный приток населения в столицу говорит о том, что это для большинства не является непреодолимым препятствием.