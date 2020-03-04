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"Следствие в отчаянии": коллега прокомментировал обыск у адвоката обвиняемого по делу Шеремета
Источник материала: Партизан
Следователи по делу Шеремета от отчаяния начинают обыскивать адвокатов.
Такое мнение об обыске у адвоката Леонида Маслова, который защищает фигуранта дела Андрея Антоненко, выразил Влад Добош. Он адвокат другой подозреваемой - врача Юлии Кузьменко.
"Дожили! У Леонида Маслова обыски связаны с делом Шеремета! Уже с отчаяния следствие начинает обыскивать адвокатов!" - написал Добош в Facebook.
Адвокат также назвал действия властей давлением и преследованиями, присущими полицейскому государству.
"Фальсификации, давление и преследование продолжаются. Приветствую в полицейском государстве!" - добавил Добош.
У юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко, проводят обыск 4 марта.
Основание - постановление Печерского суда Киева на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы Маслов заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию.
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Следователи по делу Шеремета от отчаяния начинают обыскивать адвокатов.
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