ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Следствие в отчаянии": коллега прокомментировал обыск у адвоката обвиняемого по делу Шеремета

04.03.2020 13:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следователи по делу Шеремета от отчаяния начинают обыскивать адвокатов.

Такое мнение об обыске у адвоката Леонида Маслова, который защищает фигуранта дела Андрея Антоненко, выразил Влад Добош. Он адвокат другой подозреваемой - врача Юлии Кузьменко.

"Дожили! У Леонида Маслова обыски связаны с делом Шеремета! Уже с отчаяния следствие начинает обыскивать адвокатов!" - написал Добош в Facebook.


Адвокат также назвал действия властей давлением и преследованиями, присущими полицейскому государству.

"Фальсификации, давление и преследование продолжаются. Приветствую в полицейском государстве!" - добавил Добош.


У юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко, проводят обыск 4 марта. 

Основание - постановление Печерского суда Киева на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы Маслов заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи по делу Шеремета от отчаяния начинают обыскивать адвокатов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США продается дом президента Рейгана. Вас поразит его гламурный интерьер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика