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В США продается дом президента Рейгана. Вас поразит его гламурный интерьер
Источник материала: Tut.by
В США на продажу выставлен дом президента и актера Рейгана. Кроме цены в 6,75 миллионов долларов, воображение поражает необычный интерьер — в нем отражена атмосфера гламурного Голливуда 1950-х годов с соответствующим декором. Как пишет издание
Усадьба в пригороде Лос-Анджелеса была спроектирована архитектором Полом Уильямсом в 1938 году для портнихи Марии Шуваргер (отсюда и название — Shuwarger House). В 1940-м его выкупил Рейган — постройка в георгианском стиле стала идеальным воплощением голливудского гламура для актера и начинающего политика.
У Джейн и Рональда Рейган родилось трое детей, но в 1948 году Уайман подала на развод и до 1954 года жила в Shuwarger House одна. Президентской резиденцией дом никогда не был, но предыдущие владельцы мало что изменили в нем — внутри дома до сих пор царит атмосфера гламурного Голливуда 1950-х годов с соответствующим декором. Они сохранили оригинальную планировку, деревянные полы и мебель ручной работы, словно еще вчера там жили Рейган и Уайман.
Сейчас дом площадью почти 570 м² выставлен на продажу по цене 6,75 млн долларов.
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Дом президента США Рональда Рейгана выставлен на продажу.
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