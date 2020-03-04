В США продается дом президента Рейгана. Вас поразит его гламурный интерьер

Источник материала: Tut.by

В США на продажу выставлен дом президента и актера Рейгана. Кроме цены в 6,75 миллионов долларов, воображение поражает необычный интерьер — в нем отражена атмосфера гламурного Голливуда 1950-х годов с соответствующим декором. Как пишет издание admagazine.ru , владельцы сохранили его в оригинале.





Когда голливудская актриса Джейн Уайман встретила Рональда Рейгана, ей был всего 21 год и она только развелась с мужем. В 1940 году Джейн вышла замуж за будущего 40-го президента США — тогда семья и приобрела дом Shuwarger House.









Усадьба в пригороде Лос-Анджелеса была спроектирована архитектором Полом Уильямсом в 1938 году для портнихи Марии Шуваргер (отсюда и название — Shuwarger House). В 1940-м его выкупил Рейган — постройка в георгианском стиле стала идеальным воплощением голливудского гламура для актера и начинающего политика.









Усадьба отвечала всем представлениям о роскоши того времени: фойе с широкой лестницей и коваными перилами, зал для приемов, семейная гостиная с камином и баром. Весь второй этаж занимают пять спален и ванные комнаты (всего их в доме семь). На территории есть частный сад, бассейн, домик с камином и терраса.









У Джейн и Рональда Рейган родилось трое детей, но в 1948 году Уайман подала на развод и до 1954 года жила в Shuwarger House одна. Президентской резиденцией дом никогда не был, но предыдущие владельцы мало что изменили в нем — внутри дома до сих пор царит атмосфера гламурного Голливуда 1950-х годов с соответствующим декором. Они сохранили оригинальную планировку, деревянные полы и мебель ручной работы, словно еще вчера там жили Рейган и Уайман.









Сейчас дом площадью почти 570 м² выставлен на продажу по цене 6,75 млн долларов.