Источник материала: Новости Дзержинска

27 февраля в Дзержинской центральной районной библиотеке в рамках проекта ”Территория творчества’’ открылась персональная выставка Ольги Мещеряковой-Красюк – члена союза мастеров Народного Творчества Республики Беларусь, члена Российской Академии Народного Искусства “Саламяны небасхіл”

Родилась Ольга в Киеве в 1985 году. Закончила Молодеченское музыкальное училище - отделение декоративно-прикладного искусства. По специальности - художник по обработке соломы, бумаги и льна. С 2006 года - студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств, который успешно закончила.

Презентация проходила в дружеской и теплой атмосфере. Много добрых и искренних отзывов прозвучало о мастере и о её творчестве от Натальи Николаевны Ермалович - заведующей Великосельским Домом народного творчества, Лидии Иосифовны Драчинской - директора ГУ ”ДРЦКиНТ”, Владимира Ивановича Щербина – заведующего художественным отделением школы искусств.





Удивительные, казалось бы не сочетаемые качества соломки: неподатливость и сопротивляемость любому насилию соломенных стеблей и невероятная пластика плетенок и соломенных лент, открыли перед мастером, постигшими тайны соломки, невероятные просторы для творчества. Это и мир насекомых, это и пауки и арт объекты.

По словам мастера мир насекомых - это отдельная тема и ее можно развивать долго. На выставке представлены улей с пчёлами, бабочка, муха, улитка, зубр, птицы, кони и мн.др.

Сложно найти более прозаичный материал, чем солома. Но когда из одной соломинки рождается элемент большого произведения искусства, то начинаешь ощущать ее как чудо. Только так можно сказать глядя на соломенных пауков.













Мастеру очень хочется, чтобы современный мир не забывал о традициях и своих истоках. «Мои работы - говорит Ольга - это попытка вернуть соломку в современный интерьер. Показать этот материал с другой сторон. Современный человек очень серьёзный, хочется немного пошутить и тогда рождаются работы, вызывающие улыбку». Арт объекты говорят сами за себя.

Работы Ольги отличаются оригинальностью, гармоничностью и тонким вкусом, в её работах через традиционные ремесленнические техники находят воплощение актуальные темы и современные образы.

Выставка творческих работ продлится до конца марта 2020 года. Вход свободный.











