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Сабитова на Кубке IBU в «Раубичах»: «Большой проигрыш по дистанции и со стрельбой не справилась»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наша единственная представительница в женской гонке на финальном этапе Кубка IBU Аделина Сабитова стала 27-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аделина Сабитова, биатлонистка сборной Беларуси:
Погодные условия немного изменились, но снег еще держится. Сервис команды у нас работает хорошо. Организаторы стараются максимально сохранить дистанцию. За это им большое спасибо!
Специфические условия на трассе – снег тает с каждым кругом, становится все мягче. Становится тяжелее.
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Новости Беларуси. Наша единственная представительница в женской гонке на финальном этапе Кубка IBU Аделина Сабитова стала 27-й, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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