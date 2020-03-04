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Алексей Сигаев: Канопацкая угрожала привлечь нас к ответственности
Источник материала: Партизан
Исполняющий обязанности руководителя штаба праймериз Алексей Сигаев назвал "Белорусскому партизану" причины нерегистрации Анны Канопацкой в качестве претендента на единого.
- Какие причины стали причиной
- С формальной точки зрения у Анны Канопацкой не было 200 подписей, которые бы соответствовали требованиям, которые определил Политсовет. А именно: у многих подписантов не указано место регистрации.
Забраковали 41 подпись. Три подписанта указали дату рождения 2020 год.
Смысл в том, что Анна Анатольевна не сделала необходимую работу так, как это сделала Ольга Ковалькова. Похоже, она сама не просмотрела все списки, а просто подписала.
В самом конце указано, что всего сдано подписей 225, однако, когда я передавал список Контрольной группе, подписей оказалось 224. Сам факт свидетельствует о том, что Канопацкая не слишком ответственно отнеслась к процедуре праймериз.
- А если говорить не о формальных причинах?
- Мы заявляем, что являемся кампанией, которая стремится сохранить единство. Регистрация Канопацкой могла разрушить единство: политическая структура, которая не согласна с той или иной кандидатурой, имеет право выйти из процесса. Такой была позиция нашей партии (Белорусской социал-демократической партии (Грамада) - прим. БП).
Во-вторых, отсутствие доверия. И отсутствие доверия даже первая причина: поведение, действия, высказывания Канопацкой в соцсетях и в прессе – все свидетельствует о том.
Кроме того, общение даже со мной как исполняющим обязанности руководителя штаба народного голосования сводилось к угрозам, что она оставляет за собой право, чтобы нас привлекли к ответственности.
- К какой ответственности?
- Вот вопрос: на основании чего, куда и зачем? Человек, который в любой момент может сделать или сказать то, что никак не вяжется с единством кампании.
- Канопацкая высказывала претензии штабу?
- В устных разговорах она высказывала претензии по поводу того, почему в Политсовет входят Козлов, Губаревич, Северинец. Пришлось доказывать, что они являются роуководителями структур, которые подписали соглашение, в уставах всех структур прописано, что руководители представляют свои структуры в Беларуи и за ее пределами.
Григорий Костусев: Изначальная стратегия – идти до конца
- Мы подписали стратегию деятельности, которой и будем придерживаться.
Стратегия включает и план деятельности на избирательный период, и даже на период после президентской кампании – что будем делать длальше. Чтобы не получилось: кампания закончилась, а коалиция развалилась в первый же день.
Самое главное для меня, что в стратегии прописаны действия по защите независимости Беларуси, в защиту свуверенитета, отстаивание права выбора, отслеживание нарушений и фальсификаций. Коалиция также работает и в рамках кампании набблюдения “Право выбора”.
- Стратегия предусматривает акции протеста?
-Да. При необходимости будем проводить акции протеста, но мирные, ненасильственные, в рамках законодательства.
- Стратегия заключается в том, чтобы идти до конца?
- Да. Изначальная стратегия – идти до конца. Но всякое может случиться, мы не знаем, по какому сценария будет развиваться президентская кампания. Если будет меняться решение, то оно будет меняться совместное.
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Исполняющий обязанности руководителя штаба праймериз Алексей Сигаев назвал "Белорусскому партизану" причины нерегистрации Анны Канопацкой в качестве...
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