В Березе во дворе дома взорвалась бомба

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, чрезвычайное происшествие произошло утром 4 марта в Березе. При разборе металлолома во дворе частного дома 44-летний мужчина получил телесные повреждения и попал в больницу.

По информации Следственного комитета, мужчина разбирал, предположительно, взрыватель неустановленного боеприпаса, в результате чего произошел взрыв. Находившийся рядом с ним брат не пострадал.

По данному факту проводится проверка. В ходе осмотра на месте происшествия обнаружены более десяти не представляющих опасности элементов бомб без содержания взрывчатых веществ и средств взрывания.