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Первые итоги переписи населения подвели в Беларуси

04.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подвели первые итоги переписи населения – она прошла осенью прошлого года.

«Самая главная ценность для любого государства – это люди, человеческий капитал, который включает в себя не только образование, не только уровень интеллекта, но и компетенции, профподготовку, опыт и умение учиться и переучиваться», – заявила председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.

Люди все чаще стремятся реализовать себя в больших городах. За время независимости страны население деревень и поселков сократилось на треть. Чтобы исправить ситуацию, необходимо создавать на селе рабочие места с достойной зарплатой. Окончательные итоги переписи подведут уже в сентябре.



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Люди все чаще стремятся реализовать себя в больших городах. За время независимости страны население деревень и поселков сократилось на треть.
 
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