|
Первые итоги переписи населения подвели в Беларуси
04.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси подвели первые итоги переписи населения – она прошла осенью прошлого года.
«Самая главная ценность для любого государства – это люди, человеческий капитал, который включает в себя не только образование, не только уровень интеллекта, но и компетенции, профподготовку, опыт и умение учиться и переучиваться», – заявила председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.
Люди все чаще стремятся реализовать себя в больших городах. За время независимости страны население деревень и поселков сократилось на треть. Чтобы исправить ситуацию, необходимо создавать на селе рабочие места с достойной зарплатой. Окончательные итоги переписи подведут уже в сентябре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди все чаще стремятся реализовать себя в больших городах. За время независимости страны население деревень и поселков сократилось на треть.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)