Путепровод на ул. Аэродромной откроют 1 июля

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Комфортные транспортные артерии. 1 июля планируют открыть движение по путепроводу на Аэродромной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас активно строится городская магистраль от улицы Жуковского до улицы Кижеватова. Работники прокладывают инженерные коммуникации, необходимые для нового жилого района, завершают земляные работы и прокладку сетей.





К концу лета планируют приступить и к укладке асфальтобетонного покрытия. Также на пересечении ул. Аэродромной и Жуковского возводят двухуровневую транспортную развязку.





Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Выведены опоры, идет отсыпка земляного полотна, на подходах насыпи. Идет этап укладки балок на первых пролетных строениях.