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Путепровод на ул. Аэродромной откроют 1 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Комфортные транспортные артерии. 1 июля планируют открыть движение по путепроводу на Аэродромной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас активно строится городская магистраль от улицы Жуковского до улицы Кижеватова. Работники прокладывают инженерные коммуникации, необходимые для нового жилого района, завершают земляные работы и прокладку сетей.
К концу лета планируют приступить и к укладке асфальтобетонного покрытия. Также на пересечении ул. Аэродромной и Жуковского возводят двухуровневую транспортную развязку.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
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Новости Беларуси. Комфортные транспортные артерии. 1 июля планируют открыть движение по путепроводу на Аэродромной, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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