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Путепровод на ул. Аэродромной откроют 1 июля

04.03.2020 20:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Комфортные транспортные артерии. 1 июля планируют открыть движение по путепроводу на Аэродромной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас активно строится городская магистраль от улицы Жуковского до улицы Кижеватова. Работники прокладывают инженерные коммуникации, необходимые для нового жилого района, завершают земляные работы и прокладку сетей.

Путепровод на ул. Аэродромной откроют 1 июля

К концу лета планируют приступить и к укладке асфальтобетонного покрытия. Также на пересечении ул. Аэродромной и Жуковского возводят двухуровневую транспортную развязку. 

Путепровод на ул. Аэродромной откроют 1 июля

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Выведены опоры, идет отсыпка земляного полотна, на подходах насыпи. Идет этап укладки балок на первых пролетных строениях.

Люди в материале: Александр Ярошик, Анастасия Кончиц

 
 
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Новости Беларуси. Комфортные транспортные артерии. 1 июля планируют открыть движение по путепроводу на Аэродромной, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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