Зафиксирован первый случай энцефалита из-за коронавируса

В больнице в Пекине, Китай, впервые зафиксировали случай поражения нервной системы коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба больницы Дитань Столичного медуниверситета Пекина в среду, 4 марта.





«По состоянию на данный момент, мы получали информацию о том, что больные COVID-19 страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражается печень, почки, нарушаются функции других внутренних органов, однако до сегодняшнего дня не было информации о том, что вирус может поражать центральную нервную систему, это первый подобный случай в мире», — сказано в сообщении.









Как передают медики, 56-летний мужчина был госпитализирован 24 января с тяжелой дыхательной недостаточностью и вирусной пневмонией. После госпитализации больному провели антивирусную терапию, противобактериологическую терапию, а также лечили препаратами традиционной медицины, но состояние больного не улучшалось.





На 10-й день болезни, компьютерная томография показала частичные изменения в легких. На 14-й день у пациента начала наблюдаться судорога челюстно-лицевых мышц, медицинский осмотр показал положительный результат на регидность затылочных мышц, замедленный зрачковый рефлекс на свет, компьютерная томография головы не выявила патологий.





Анализ показал наличие коронавируса COVID-19 в спинномозговой жидкости больного, ему был поставлен клинический диагноз вирусный энцефалит.





После 14-дней поддержания искусственного дыхания, а также лечения вирусного энцефалита, болезнь легких пошла на улучшение, симптомы нервного заболевания исчезли. На 32-й день болезни пациента перевели в отделение интенсивной терапии, где его продолжили лечить от коронавируса. После успешного лечения 25 февраля мужчину выписали из больницы.









Напомним, что ранее ученые заявили о мутации коронавируса. Коронавирус развился в два подтипа – типа S и L, сообщают ученые. Один из них заразнее другого, и встречается он чаще.





Также сообщалось, что Всемирный банк в ближайшее время выделит $12 млрд на борьбу с коронавирусом.



