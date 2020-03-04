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В Беларуси из-за коронавируса врачи взяли под наблюдение 14,5 тысячи человек
04.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси подтвердился шестой случай заражения коронавирусом. Всего под наблюдением медиков 14,5 тысяч человек, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Двое заболевших находятся в Витебске и четыре человека в Минске. Пациенты и те, кто находились с ними в близком контакте, сейчас на карантине в городских инфекционных больницах. По информации Минздрава, еще несколько тестов перепроверяют.
Как сообщили в ведомстве, все заболевшие чувствуют себя нормально. Минздрав принял все необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекции. Все случаи были выявлены оперативно.
Но говорить о закрытии границ пока рано. В Минздраве советуют только перенести массовые мероприятия. Что касается иностранных граждан, которые находятся в Беларуси (среди них представители дипкорпуса), для них в МИДе создали координационную группу. Она работает круглосуточно.
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В республике подтвердился шестой случай заражения коронавирусом.
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