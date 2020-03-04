ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси из-за коронавируса врачи взяли под наблюдение 14,5 тысячи человек

04.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подтвердился шестой случай заражения коронавирусом. Всего под наблюдением медиков 14,5 тысяч человек, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Двое заболевших находятся в Витебске и четыре человека в Минске. Пациенты и те, кто находились с ними в близком контакте, сейчас на карантине в городских инфекционных больницах. По информации Минздрава, еще несколько тестов перепроверяют.

Как сообщили в ведомстве, все заболевшие чувствуют себя нормально. Минздрав принял все необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекции. Все случаи были выявлены оперативно.

«Мы взяли на контроль, под медицинское наблюдение и лабораторное обследование порядка 14,5 тысяч тех, кто либо находился в окружении, либо пересекал границу и был в неблагополучных странах, либо прибыл из неблагополучных стран. Это в целом суммарно за весь период», – заявила заместитель министра здравоохранения Беларуси Наталья Жукова.

Но говорить о закрытии границ пока рано. В Минздраве советуют только перенести массовые мероприятия. Что касается иностранных граждан, которые находятся в Беларуси (среди них представители дипкорпуса), для них в МИДе создали координационную группу. Она работает круглосуточно.

«Если какие-то возникнут ситуации, в которых будет необходимость взаимодействия Министерств иностранных дел с посольствами, представительствами международных организаций, прежде всего члены этой группы будут обладать всей необходимой информацией, полномочиями, чтобы такое взаимодействие организовать», – сказал заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас.

Около 300 человек уже вышли из карантина. Это те, кто первыми вернулись из Китая. Пока коронавируса у них не обнаружили. К слову, все, кто подозревает у себя инфекцию, могут сдать тест. Для этого необходимо иметь направление врача. А лаборатории, где можно провериться, перечислены на сайте Минздрава.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республике подтвердился шестой случай заражения коронавирусом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хозяин агроусадьбы: «Заработок не тот, который хотелось бы иметь. Люди сегодня торгуются до слёз!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика