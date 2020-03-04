В Беларуси из-за коронавируса врачи взяли под наблюдение 14,5 тысячи человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подтвердился шестой случай заражения коронавирусом. Всего под наблюдением медиков 14,5 тысяч человек, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Двое заболевших находятся в Витебске и четыре человека в Минске. Пациенты и те, кто находились с ними в близком контакте, сейчас на карантине в городских инфекционных больницах. По информации Минздрава, еще несколько тестов перепроверяют.

Как сообщили в ведомстве, все заболевшие чувствуют себя нормально. Минздрав принял все необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекции. Все случаи были выявлены оперативно.



«Мы взяли на контроль, под медицинское наблюдение и лабораторное обследование порядка 14,5 тысяч тех, кто либо находился в окружении, либо пересекал границу и был в неблагополучных странах, либо прибыл из неблагополучных стран. Это в целом суммарно за весь период», – заявила заместитель министра здравоохранения Беларуси Наталья Жукова.

Но говорить о закрытии границ пока рано. В Минздраве советуют только перенести массовые мероприятия. Что касается иностранных граждан, которые находятся в Беларуси (среди них представители дипкорпуса), для них в МИДе создали координационную группу. Она работает круглосуточно.



«Если какие-то возникнут ситуации, в которых будет необходимость взаимодействия Министерств иностранных дел с посольствами, представительствами международных организаций, прежде всего члены этой группы будут обладать всей необходимой информацией, полномочиями, чтобы такое взаимодействие организовать», – сказал заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас.



Около 300 человек уже вышли из карантина. Это те, кто первыми вернулись из Китая. Пока коронавируса у них не обнаружили. К слову, все, кто подозревает у себя инфекцию, могут сдать тест. Для этого необходимо иметь направление врача. А лаборатории, где можно провериться, перечислены на сайте Минздрава.