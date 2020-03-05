Знаменитый долгострой Минска попробуют продать еще раз. Цена снизилась до 8,8 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком предоставил компании «Гулливер» новый земельный участок под одноименным недостроенным торговым центром на пересечении улицы Притыцкого и проспекта Пушкина, следует из определения Экономического суда столицы. А это значит, что скоро нас ждет еще минимум одна попытка продать один из самых известных долгостроев в городе. Что это за история и почему теперь продажа стала выгодной для Мингорисполкома — в материале REALTY.TUT.BY.





Как и кем строился «Гулливер»

Многофункциональный комплекс «Гулливер» строила компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генподрядчиком был известный застройщик «Арэса-Сервис».

Для строительства компания «Гулливер» привлекала деньги физлиц и юрлиц по предварительным договорам купли-продажи помещений, которые должны были перейти им после достройки объекта. Таких соинвесторов оказалось более 50, включая «Арэса-Сервис». Но достройки не произошло. В 2015 году работы на объекте встали из-за недостатка средств, и недострой законсервировали. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство. Чтобы рассчитаться с соинвесторами и другими кредиторами осенью 2019 года недострой выставили на торги.

Первая попытка продать недостроенный «Гулливер» была в конце октября, но желающих купить недострой за 22,3 миллиона рублей не нашлось . Поэтому тогда приняли решение снизить цену на 5%, но торги не смогли назначить потому, что Мингорисполком изъял у «Гулливера» предоставленную летом 2019 года в аренду землю. Причина в том, что «Гулливер» не заплатил за право заключения этого самого договора аренды. Далее мэрия имела право изъять здание, снести его, а потом продавать участок на аукционе.

Как изменилась ситуация сейчас?

Но в конце 2019 года Экономический суд Минска включил Мингорисполком в список кредиторов «Гулливера», рассказал управляющий Александр Семененко. От себя отметим, что это было очень важное для властей событие, ведь судебная тяжба по вопросу признания долгов «Гулливера» перед мэрией шла несколько лет. По информации REALTY.TUT.BY речь идет о сумме около 2−2,5 миллиона долларов.

А уже 23 января 2020 года Мингорисполком предоставил «Гулливеру» земельный участок площадью в 4,8 гектара в аренду на год, что сделало возможной дальнейшую продажу недостроя. Уже проведена новая оценка сооружения. Рыночная цена составила около 19,7 млн рублей, или около 8,8 млн долларов.

Осталось провести собрание кредиторов, передать документы в суд и назначить новый аукцион по продаже здания. Предположительно, он может пройти уже в апреле.





Если объект продадут, то по закону вырученные деньги заплатят кредиторам. Только проблема в том, что долги «Гулливера» составляют 39,4 млн рублей, что в два раза выше его рыночной стоимости. А это значит, что свои деньги получат далеко не все.

Зато есть большие шансы, что в случае продажи здания деньги получит Мингорисполком. Дело в том, что суд признал мэрию кредитором третьей очереди. Люди же, которые давали деньги на строительство, являются кредиторами четвертой очереди. Кроме того, Мингорисполком вне очереди получит деньги, которые «Гулливер» ему не выплатил за право заключения двух договоров аренды — а это больше миллиона рублей.

Конфликт между кредиторами

Как мы писали ранее, ряд кредиторов-соинвесторов считают, что ответственность за произошедшее лежит на «Арэса-Сервисе». Этого застройщика они называют главным реализатором и идеологом проекта, связанным с компанией «ТРЦ Гулливер». Мол, переговоры о покупке помещений они вели в числе прочего с топ-менеджерами «Арэсы» и заключали сделки в их же офисе.

Кроме того, согласно документам, американские компании — учредители «Гулливера» с 2013-го по 2017 год входили также в состав учредителей «Арэсы». И именно эти компании в 2016 году давали доверенность директору «Арэса-Сервиса» на выполнение значимых действий относительно «Гулливера». В «Арэсе» же говорили, что они являются такими же пострадавшими кредиторами, как и все.

Суды между Мингорисполкомом и «Гулливером»

Мингорисполком годами судился с «Гулливером» из-за того, что, согласно позиции мэрии, инвестор не уплатил штрафные санкции за неисполнение инвестдоговора. В итоге судом признан долг «Гулливера» перед городом на порядка 2 млн долларов. Это и послужило причиной включения Мингорисполкома в список кредиторов.

Соответственно, у города теперь тоже есть прямая заинтересованность в продаже объекта, ведь 2,5 млн долларов — это как минимум стоимость строительства одного нового детского сада, в которых Минск остро нуждается.

А что с ценой?

Некоторые кредиторы-инвесторы считали, что стоимость недостроя завышена. По их словам, цена «Гулливера» — 4−5 миллионов долларов. Об этом им говорили в числе прочего представители иностранных девелоперских компаний, которых они пытались привлечь в проект.

Поэтому у ряда бизнесменов, купивших помещения по предварительным договорам купли-продажи, возникал вопрос к «Арэса-Сервису»: куда делась разница между вложенными более чем 30 миллионами и рыночной ценой объекта?

Несколько минских крупных девелоперов, опрошенных TUT.BY, оценивали недострой в 3−4 миллиона долларов.