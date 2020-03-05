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Иностранный обмен. Каковы перспективы развития рынка Форекс в Беларуси?

05.03.2020 06:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Иностранный обмен. Каковы перспективы развития рынка Форекс в Беларуси?
В 2019 году лицензированный рынок Форекс Республики Беларусь показал значительный рост. © / Фото из открытых источников

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ

В 2019 году лицензированный рынок Форекс Республики Беларусь показал значительный рост. Доля клиентов-нерезидентов впервые превысила 70%, общая сумма денежных средств на аккаунтах клиентов составила более $14,5 млн, а суммарный размер операций, инициированных клиентами форекс-компаний, с учетом маржинального плеча составил более $52 млрд. Увеличилось количество организаций, представляющих услуги на внебиржевом рынке Форекс с 12 в начале 2019 года до 18 в настоящее время.

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С 1 января 2020 физические лица бессрочно освобождены от подоходного налога при совершении операций у белорусских форекс-компаний, что закреплено в Указе президента Республики Беларусь от 31.12.2019 г. №503 «О налогообложении». Специалисты уверены, что закрепление указанных подходов к налогообложению на уровне Указа – мощный сигнал для отечественных и зарубежных клиентов, указывающий на возможность выстраивания долгосрочных отношений с белорусскими субъектами рынка.

«Нормативные документы и профильное законодательство, регулирующее деятельность на внебиржевом рынке Форекс, на протяжении 2019 года оставалось практически неизменным. Это поспособствовало стабильности регулирования, а также росту доверия к регуляции как со стороны инвесторов, открывающих форекс-компании в республике, так и со стороны клиентов форекс-компаний», – отметил начальник управления регулирования небанковских операций Национального банка Республики Беларусь Дмитрий НАБЗДОРОВ.

ИЗМЕНЕНИЯ

В 2020 году ожидается принятие новой редакции профильного Указа «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», в соответствии с которым для форекс-компаний и банков станут доступны новые возможности для развития и расширения перечня предоставляемых услуг, также предусмотрено усиление защиты клиентов, в том числе от недобросовестных участников финансового рынка.

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Так, в новой редакции Указа предполагается закрепить следующие нормы: зафиксировать обязанность записи телефонных разговоров сотрудников форекс-компаний с клиентами; усилить требования по раскрытию информации форекс-компаниями, в том числе в части их финансового состояния; наделить Национальный форекс-центр функцией осуществления мониторинга сделок, совершаемых клиентами. Также будут усилены требования к рекламной деятельности форекс-компаний, банков на рынке Форекс, предусмотрена возможность внесения маржинального обеспечения электронными деньгами, эмитентами которых являются нерезиденты, а также ужесточить требования к порядку оказания и рекламирования консультационных услуг и проведения образовательных мероприятий.

Также одним из ожидаемых изменений в нормативной базе в 2020 году станет принятие поправок в Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В соответствии с предполагаемыми изменениями форекс-компании, а также иные лица, осуществляющие удаленное предоставление услуг посредством сети Интернет, смогут применять упрощенный порядок идентификации, что позволит обеспечить для клиентов максимально быстрый доступ к работе на внебиржевом рынке Форекс.

Иностранный обмен. Каковы перспективы развития рынка Форекс в Беларуси?
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Теги: Курсы валют
 
 
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