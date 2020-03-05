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Почему Беларусь так долго не может вступить в ВТО?

05.03.2020 08:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь планирует присоединиться к ВТО в конце 2020 года, осталось только достичь договоренности с США и Евросоюзом.

Почему Беларусь так долго не может вступить в ВТО?
DW - о том, почему переговорный процесс затянулся на 27 лет.

Для Беларуси 2020 год может стать годом вступления в ряды Всемирной торговой организации (ВТО). Путь Беларуси в этот престижный клуб занимает уже 27 лет - официальный Минск подал заявку еще в 1993 году, но заметно активизировались переговоры лишь в последние пять лет.

Беларуси членство в ВТО даст выход на новые торговые рынки, повысит инвестиционную привлекательность и, безусловно, улучшит имидж страны на международной арене. Но насколько реальны планы Минска вступить в ВТО в этом году, и что мешало сделать это раньше?

Долгая дорога Беларуси в ВТО


В феврале 2020 года первый заместитель министра иностранных дел РБ Андрей Евдоченко сообщил, что "двусторонние переговоры по вступлению Беларуси в ВТО должны завершиться к июню, а присоединение к организации возможно в конце 2020 года - начале 2021-го".

Основная причина того, что Минск подошел к вступлению в ВТО лишь спустя много лет переговоров - позиция официального Минска, который долго не мог решить, нужно ли и выгодно ли присоединяться к торговой организации.

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров считает, что вопрос о вступлении Беларуси в ВТО можно было решить и раньше. "Сначала официальный Минск крайне непоследовательно действовал в этом вопросе. Но после 2015 года переговоры активизировались, и сейчас мы наблюдаем позитивную динамику с обеих сторон", - говорит политолог.

ЕАЭС способствует сближению с ВТО?


Интенсивность переговоров в последние пять лет не в последнюю очередь связана с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, сайт министерства экономики Беларуси указывает, что с 2012 года Беларусь и так выполняет большинство правил и условий ВТО, так как они заложены в основу права ЕАЭС. Кроме того, среди пяти стран-членов ЕАЭС Беларусь - единственная, кто еще не присоединился к ВТО. Получается, Минск имеет ряд международных обязательств, а правами члена ВТО не обладает.

Политолог Андрей Егоров говорит, что вступление в ВТО откроет более широкие перспективы выхода на международные рынки и будет способствовать приходу иностранных инвестиций. "Сейчас европейский рынок закрыт для белорусских товаров, а исполнение норм ВТО откроет туда дорогу", - указывает Егоров. Вместе с тем нужно учитывать, что открытие доступа на рынки - процесс взаимный, и белорусским товарам также придется на отечественном рынке конкурировать с иностранными.

Судя поинфографике на официальном сайте ВТО, Беларусь прошла уже больше половины пути к членству в организации. Переговоры в рамках Рабочей группы ведутся по четырем направлениям: по доступу на рынок товаров, по торговле сельскохозяйственной продукцией, по доступу на рынок услуг и по системным вопросам. Правда, Беларусь должна еще успешно завершить двусторонние переговоры, ведь для вступления в организацию нужно согласие каждого из ее 164 участников. Беларуси уже пришлось проводить 25 таких двусторонних переговорных процессов, и почти все они успешно завершены. Впереди еще встречи с представителями США и Евросоюза.

Беларусь хочет войти в ВТО в "рыночном" статусе


Ирина Точицкая, научный директор минского Исследовательского центра ИПМ, отмечает, что невозможно с точностью утверждать, какие вопросы сейчас обсуждаются и мешают Беларуси присоединиться в ВТО - ведь это закрытый процесс, о нюансах и деталях которого говорить не принято.

По словам Точицкой, вступлению Беларуси в ВТО во многом мешает сама система белорусской экономики, многие отрасли которой построены на государственной поддержке и регулировании, что не соответствует идеалам Всемирной торговой организации. Поэтому, очевидно, от Беларуси ждут уступок во всем, что касается вмешательства государства в процесс ценообразования, ограничения импорта и экспорта товаров и субсидирования сельского хозяйства.

В комментарии для DW Ирина Точицкая также отметила, что сейчас для Минска очень важно, чтобы Беларусь вошла в ВТО как страна с рыночной экономикой, так как этот статус даст ей право на определенные преференции и позволит национальным производителям на равных конкурировать на международных рынках. В частности, признания Беларуси страной с рыночной экономикой ждут от США - недавно министерство торговли США запустило соответствующую процедуру.

Нужно учитывать членство Беларуси в ЕАЭС


Членство Беларуси в ЕАЭС также может создать сложности в переговорном процессе с ВТО. Ирина Точицкая считает, что это требует детального обсуждения: "В рамках ЕАЭС есть определенные обязательства по таможенным тарифам, и мы должны на переговорах с ВТО это учитывать и максимально остаться в рамках наших обязательств". Иначе, как говорит эксперт, может возникнуть такая же проблема как у Казахстана, когда тарифная шкала по некоторым товарам в рамках обязательств ВТО оказалась ниже.

Замминистра иностранных дел РБ Андрей Евдоченко на этот счет отметил, что Беларусь координирует свои позиции с Россией и считает российский рынок приоритетным. "Пока в наших документах практически не отходим от российских обязательств и нигде ни разу не нарушили таможенный тариф ЕАЭС", - добавил он.

Состоится ли в действительности присоединение Беларуси к ВТО в 2020 году, как того желают белорусские власти, прогнозировать сложно, говорит Андрей Егоров. "С одной стороны, Минск должен выполнить необходимые требования, а с другой - необходимо согласие стран, с которыми Беларусь ведет переговоры, на присоединение к организации", - поясняет минский политолог.
 
Теги: Минск
 
 
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