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Утверждён график личного приёма граждан и представителей юридических лиц в Совете министров на март

05.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Утверждён график личного приёма граждан и представителей юридических лиц в Совете министров на март
Руководители министерств и ведомств проведут в Совете министров в марте личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц.

6 марта прием проведет министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

На 11 марта запланирован прием министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко, на 13 марта – министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка, на 18 марта – министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, на 20 марта – министра иностранных дел Владимира Макея.

Министр финансов Максим Ермолович встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 25 марта, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов27 марта.

Прием проводится с 10.00 по адресу: ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8 (017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

 
 
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> Руководители министерств и ведомств проведут в Совете министров в марте личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц. 6 марта прием...
 
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