Огромный опасный астероид приближается к Земле

Астероид достигает в диаметре от 1,8 до 4,1 км, он стремительно приближается к Земле и может принести цунами и землетрясения.

О приближении к Земле потенциально опасного космического тела сообщили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ученые предполагают, что космический объект максимально приблизится к Земле 29 апреля 2020 года.

Астероид пролетит на расстоянии примерно 6,29 млн км от нашей планеты, что в 16 раз дальше, чем до Луны. Однако трасса его прохождения считается потенциально опасной.

По информации NASA, объекты радиусом более километра могут в глобальном масштабе нанести ущерб планете. Они могут стать причиной землетрясений и цунами.

К примеру, астероид, который, как считается, убил динозавров был в диаметре 10 км.