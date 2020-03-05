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Опасный астероид приближается к Земле — NASA

05.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Опасный астероид приближается к Земле — NASA

В NASA активно наблюдают за огромным астероидом, который с большой скоростью приближается к Земле, об этом сообщили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Учёные определили размер объекта, который приближается к планете, в 4,1 км. По подсчетам астрономов, астероид приблизится к планете 29 апреля. Они оценивают астероид как потенциально опасный околоземный объект.

NASA сообщает, что объекты радиусом более километра могут в глобальном масштабе нанести ущерб планете. Они могут стать причиной землетрясений и цунами.

К примеру, астероид, который, как считается, убил динозавров был в диаметре 10 км.

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В NASA активно наблюдают за огромным астероидом, который с большой скоростью приближается к Земле, об этом сообщили на сайте Национального управления...
 
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