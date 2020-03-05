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Китайская Haval построит под Тулой предприятие по выпуску двигателей
Источник материала: Tut.by
Российский офис компании Haval сообщил о планах по возведению еще одного завода в Тульской области, который займется выпуском двигателей. Проектные работы стартуют в марте этого года, говорится в сообщении производителя.
Инвестиции в моторное производство составят 17,75 млрд российских рублей (около 268 миллионов долларов в пересчете). Новый завод в Тульской области с расчетной мощностью 80 тысяч двигателей в год расположится на участке площадью 10 тыс. кв. м — благодаря ему Haval намерена повысить степень локализации кроссоверов, сходящих с конвейера российского завода компании. Ожидается, что будущее предприятие обеспечит работой 300 человек.
Когда заработает моторный завод Haval, пока не сообщается. Напомним, что
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Российский офис компании Haval сообщил о планах по возведению еще одного завода в Тульской области, который займется выпуском двигателей.
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