Китайская Haval построит под Тулой предприятие по выпуску двигателей

Источник материала: Tut.by

Российский офис компании Haval сообщил о планах по возведению еще одного завода в Тульской области, который займется выпуском двигателей. Проектные работы стартуют в марте этого года, говорится в сообщении производителя.





Инвестиции в моторное производство составят 17,75 млрд российских рублей (около 268 миллионов долларов в пересчете). Новый завод в Тульской области с расчетной мощностью 80 тысяч двигателей в год расположится на участке площадью 10 тыс. кв. м — благодаря ему Haval намерена повысить степень локализации кроссоверов, сходящих с конвейера российского завода компании. Ожидается, что будущее предприятие обеспечит работой 300 человек.

Когда заработает моторный завод Haval, пока не сообщается. Напомним, что прошлым летом Haval запустил в эксплуатацию свой новый производственный комплекс под Тулой — предприятие стало первым китайским автомобильным заводом полного цикла в России. Сперва на заводе выпускали «паркетник» F7, но осенью компанию ему составили F7x и рамный внедорожник H9.