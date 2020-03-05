ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске ищут владельца необычного золотого кольца, найденного возле Красного костела

05.03.2020 09:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Золотое кольцо с ребрами и крестиком посередине недавно нашли возле Красного костела в Минске. Это было в воскресенье, 1 марта.



Индивидуальный гид по Минску и Беларуси Вячеслав Гладких в тот день проводил экскурсию, и прямо на тротуарной плитке возле храма - ближе к Дому правительства, нашел ценность. Минчанин подобрал кольцо и разместил объявление о находке на специализированном паблике.

Выяснилось, что найденный предмет - это кольцо для молитвы по Розарию. Ценную вещь потерял, скорее всего, католик, ведь только верующие католической конфессии используют для молитвы такие кольца-розарии.

Кольцо точно золотое - на нем есть проба. Вячеслав Гладких просит откликнуться владельца кольца, чтобы вернуть находку. Хозяина необычного предмета ищут уже пятый день.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Золотое кольцо с ребрами и крестиком посередине недавно нашли возле Красного костела в Минске. Это было в воскресенье, 1 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Национальный аэропорт усилил меры против коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика