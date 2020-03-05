В Минске ищут владельца необычного золотого кольца, найденного возле Красного костела









Индивидуальный гид по Минску и Беларуси Вячеслав Гладких в тот день проводил экскурсию, и прямо на тротуарной плитке возле храма - ближе к Дому правительства, нашел ценность. Минчанин подобрал кольцо и разместил объявление о находке на специализированном паблике.





Выяснилось, что найденный предмет - это кольцо для молитвы по Розарию. Ценную вещь потерял, скорее всего, католик, ведь только верующие католической конфессии используют для молитвы такие кольца-розарии.





Кольцо точно золотое - на нем есть проба. Вячеслав Гладких просит откликнуться владельца кольца, чтобы вернуть находку. Хозяина необычного предмета ищут уже пятый день.