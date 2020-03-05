Что такое экспресс-тест на наркотики и где его можно купить?

Источник материала: Ивьевский край

Экспресс-тесты появились в широкой продаже уже несколько лет назад.

Благодаря им за считанные минуты можно определить, употреблял ли человек наркотики, и даже выявить, какие. О том, где купить тесты и как их использовать, рассказали в информационно-справочном отделе РУП «Фармация».

До недавнего времени провести анализ на наличие наркотика в организме можно было только в лаборатории. Теперь же при подозрении есть возможность сделать это в домашних условиях. По выделяемым продуктам распада удается не только выявить факт употребления наркотика, но и определить его вид. Часто такие тесты выпускаются в наборах для выявления сразу нескольких веществ. Купить экспресс-тест на определение амфетамина, морфина и марихуаны можно в аптеках.

– Если наркотик в организме есть, тест это покажет. Достаточно присутствия наркотического вещества в определенной концентрации, чтобы выявить наличие. Принцип метода основан на протекании иммунной реакции при попадании биологического материала на полоску. Такой современный иммунохимический метод обладает высокой чувствительностью и не требует специальной подготовки или знаний, – рассказали специалисты.

Экспресс-тест будет полезен на начальной стадии употребления, когда еще незаметны внешние признаки зависимости. Если есть подозрения, что близкий человек употребляет их, лучше проверить. Не всегда люди могут и хотят говорить о своей проблеме. Но чем раньше ее выявить, тем больше вероятность спасти человеку жизнь.

Главное при проведении анализа – строго следовать инструкции для каждого конкретного вида теста. А их не так уж и мало. Например, существуют тесты, которые могут определить наличие до 10 веществ в организме.