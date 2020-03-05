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Обладателей молодежной премии «За Дело» назовут в Минске

05.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Обладателей молодежной премии «За Дело» назовут в Минске

Минская городская организация БРСМ приглашает сегодня молодежь столицы на ежегодную премию «За Дело», сообщили БЕЛТА организаторы.

Героями молодежной премии станут сто активистов БРСМ столицы, самых ярких, талантливых, активных — лучшие из лучших. Имена активистов БРСМ, проявивших себя в 2019 году в деятельности молодежной организации, назовут почетные гости мероприятия. Они же и вручат ребятам статуэтки молодежной премии «За дело», а также необычные брендированные боксы с подарками.

Гостей и участников ждет немало сюрпризов: розыгрыши призов от организаторов и партнеров, конкурсы и многое другое. Хедлайнером премии станет Homie — один из самых популярных артистов Беларуси. На молодежную вечеринку заглянут и другие любимцы публики, в числе которых представительница Беларуси на конкурсе песни «Евровидение-2019» в Тель-Авиве ZENA, участники телепроекта «Песни на ТНТ» LIMA OSTA и ARSI, а также представители Беларуси на детском конкурсе песни «Евровидение» в разные годы — Хелена Мерааи, Даниэль Ястремский, Саша Миненок. Кавер — бэнд Miami на протяжении всей премии будет радовать живой музыкой, трендовыми треками и шоу в формате LIVE.

Запечатлеть момент можно будет на замедленном видео с облетом на 360 градусов, остановить время в живой 3D-фотографии, влиться в тусовку на фотозоне БРСМ. Для любителей танцев организаторы тоже приготовили сюрприз — Just Dance под мировые хиты.

Подарков много не бывает — БРСМ запустит фотоконкурс «Молодежь Столицы», который продлится всю премию. Главное указать хештеги #заделоБРСМ #молодежнаяпремия #молодежьстолицы и отметить аккаунт @minskbrsm в любой социальной сети. К слову, стать участником модной молодежной премии может каждый. Пригласительные билеты можно получить, написав в социальные сети Минск БРСМ @minskbrsm.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Минская городская организация БРСМ приглашает сегодня молодежь столицы на ежегодную премию «За Дело», сообщили БЕЛТА организаторы. Героями молодежной премии...
 
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