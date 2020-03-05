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Президент Польши не исключает запрета массовых собраний на время выборов
Источник материала: Партизан
Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что в случае дальнейшего распространения коронавируса в стране запретят проведение массовых собраний, в частности в рамках выборов главы государства.
Об этом Дуда заявил во время предвыборной поездки в Свентокшиское воеводство на юге РП, сообщает
“В ситуации, когда вирус будет распространяться, возможно, возникнет необходимость отказаться от массовых собраний. В таком случае массовые собрания во время избирательной кампании также не будут происходить”, - отметил Дуда.
В Польше продолжается активная фаза президентской избирательной кампании. Первый тур выборов состоится 10 мая, второй, в случае необходимости – 24 мая. Согласно последним соцопросам, действующий президент значительно опережает всех своих оппонентов в первом туре, а во втором его преимущество сокращается до минимума.
В Польше 4 марта зафиксирован первый случай заражения коронавирусом мужчины, приехавшего из Германии. Он находится в инфекционной больнице города Зелена Гура на западе страны. Соответствующие службы пытаются установить всех лиц, которые контактировали с зараженным после его прибытия в Польшу, и проверить их на наличие вируса.
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Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что в случае дальнейшего распространения коронавируса в стране запретят проведение массовых собраний, в частности в...
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