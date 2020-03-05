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Коронавирус – что делать и куда бежать? Главврач Горецкой больницы объясняет, как себя вести

05.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В напряженной ситуации с коронавирусом помогает разобраться главный врач Горецкой ЦРБ Светлана Беззубенко.

 

Коронавирус – что делать и куда бежать? Главврач Горецкой больницы объясняет, как себя вести
Фото носит иллюстративный характер. EPA/Alex Plavevski

 

Короновирус —  что делать и куда бежать? Бежать никуда не нужно. Нужно успокоиться, отдышаться, задержать дыхание и сосчитать до десяти. Вдох глубоко ртом, задержать дыхание на 7-10 секунд — если сил хватает, то будьте спокойны, ваши легкие в порядке.

Регулярно проветривать помещение в котором находитесь. Будьте осторожны, сидеть под «сквозняком» совсем не обязательно.

Мыть руки. С мылом. Регулярно. Не менее 20 секунд. Не трогать руками лицо, глаза. (Это вообще касается всех и всегда, искорените у себя эту привычку).

Максимально ограничьте «выход в свет», посещение массовых мероприятий и скопления людей (в магазин ходить можно, совсем не нужно скупать запасы крупы, соли и спичек на год).

Обильное питье — соки-компоты-морсы-чистую воду (лучше бутилированную).

Предупредите своих бабушек, дедушек и других пожилых родственников, чтоб поменьше посещали многолюдные учреждения (почта, аптека, поликлиника, банк).

Это совсем не значит, что нужно закрыть их в квартире и никуда не выпускать. Если есть острые состояния, ухудшение самочувствия при хроническом заболевании сидеть и терпеть совсем не нужно! Понимайте это.

Если появились симптомы ОРВИ, то скорее всего это просто ОРВИ, существует достаточно много различных вирусов, способных вызвать першение в горле, кашель и насморк. И сезонность гриппа никто не отменял.

«Я хочу сдать мазок на короновирус».  Непосредственно сдать мазок можно в Горецкой ЦРБ, выполняется исследование в Республиканской вирусологической лаборатории в Минске. Данное исследование выполняется всем пациентам по эпидемиологическим показаниям.

Эпидемиологические показания — это когда человек вернулся из района с не благополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой (на сегодняшний день это Китай, Иран, Италия, Германия, Франция) в течение последних 14 дней). В других случаях «на всякий случай, а вдруг» сдавать не нужно. За консультацией о необходимости сдачи данного анализа нужно обращаться к своему лечащему врачу, направление для сдачи анализов на короновирус обязательно.

Если у вас есть жалобы на першение в горле, кашель, насморк и вы в течение последних 14 дней приехали из эпидемически неблагополучной зоны, то необходимо обратиться по телефонам регистратуры 6-23-40, 6-22-03, 6-21-51, либо позвонить на рабочий телефон Вашего участкового доктора (номера телефонов есть на сайте больницы). В этом случае самостоятельно (а тем более на общественном транспорте) ехать в поликлинику не нужно, нужно ожидать доктора дома.

Маску нужно носить пациентам с симптомами вирусной инфекции, чтобы защитить окружающих, ведь кашляя и чихая с молекулами воды вирус и разносится. Совсем не нужно скупать все маски из аптеки и тем более с куфара.

Не нужно употреблять в пищу большое количество лука, чеснока и других фитонцидов. Если Вы любите эти овощи — то пожалуйста, но будьте осторожны, особенно те пациенты у которых в анамнезе имеются воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, пациенты принимающие варфарин.

«А вот водочки для профилактики, а лучше коньячку, ведь он же на травах!». Нет. И еще раз нет. И еще и еще раз нет. Алкоголь вызывает иммунодефицит, а это на пользу никогда и никому не шло.

И будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

 


 
Теги: Минск
 
 
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  В напряженной ситуации с коронавирусом помогает разобраться главный врач Горецкой ЦРБ Светлана Беззубенко.     Короновирус —  что делать и куда бежать? Бежать...
 
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