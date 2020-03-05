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Почти Хатико: под Кобрином собака уже несколько дней ждет хозяина на обочине около знака

05.03.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На въезде в Кобрин со стороны Быстрицы пес уже несколько дней ждет хозяина около знаков «Кобрин1», «М10».

Почти Хатико: под Кобрином собака уже несколько дней ждет хозяина на обочине около знака

По всей видимости он надеется, что владельцы вернутся именно на то место, где оставили или потеряли своего питомца. По словам местных жителей, собака появилась на этом месте около 4-х дней тому назад. Люди заметили, что в отличие от животных, которых часто подбрасывают на остановку — эта никуда не уходит и сидит на обочине под дорожным знаком, как будто боится уходить с этой части земли. Местные кормят её.

По внешнему виду это дворняга, с ошейником, окрас белый с темными пятнами на голове и спине, довольно дружелюбная, но если подойти поближе ведет себя недоверчиво.

Остается только надеяться, что хозяин все-таки откликнется и заберет домой преданного четвероногого друга.

Почти Хатико: под Кобрином собака уже несколько дней ждет хозяина на обочине около знака

Невольно вспроминается судьба Хатико, пес ждал своего хозяина 9 лет 9 месяцев. Но реальность такова, что судьбой безнадзорной собаки скорее всего займутся соответствующие службы ЖКХ. В этом случае отловленные животные возвращаются владельцам в течение 5 рабочих дней.

Почти Хатико: под Кобрином собака уже несколько дней ждет хозяина на обочине около знака

Почти Хатико: под Кобрином собака уже несколько дней ждет хозяина на обочине около знака

 
 
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  На въезде в Кобрин со стороны Быстрицы пес уже несколько дней ждет хозяина около знаков «Кобрин1», «М10». По всей видимости он надеется, что владельцы вернутся...
 
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