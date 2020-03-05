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В Китае мужчина утопил машину в реке через несколько минут после получения прав
Источник материала: Tut.by
В Китае водитель утопил свой автомобиль через несколько минут после успешной сдачи экзамена по вождению.
Инцидент произошел в городе Цзуньи (провинция Гуйчжоу). Молодой водитель, только сдавший экзамен на права, отвлекся на телефон и вылетел с моста в реку.
— Во время движения я пытался прочитать в телефоне несколько сообщений. Когда поднял голову, то увидел на мосту двух человек. Я занервничал и внезапно повернул налево, — рассказал местным СМИ водитель.
Мужчине удалось самостоятельно выбраться из автомобиля. Машину из воды при помощи крана подняли полицейские.
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Мужчине удалось самостоятельно выбраться из автомобиля. Машину из воды при помощи крана подняли полицейские.
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