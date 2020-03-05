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В Беларуси спам с дезинформацией о коронавирусе стал причиной уголовных дел
05.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Возбуждены они были Следственным комитетом Беларуси по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации». С заявлением в правоохранительные органы о том, что с их почты рассылается не соответствующая действительности информация, обратились сразу два учреждения здравоохранения.
Затем злоумышленники от имени медиков стали рассылать ложную информацию о
После того как получатели открывали письмо, на компьютер под видом pdf-файла автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл. Расследование уголовного дела продолжается.
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Возбуждены они были Следственным комитетом Беларуси по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации». С заявлением в правоохранительные органы...
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