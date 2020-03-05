В Беларуси спам с дезинформацией о коронавирусе стал причиной уголовных дел

Источник материала: Вороновская газета





Возбуждены они были Следственным комитетом Беларуси по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации». С заявлением в правоохранительные органы о том, что с их почты рассылается не соответствующая действительности информация, обратились сразу два учреждения здравоохранения.

Затем злоумышленники от имени медиков стали рассылать ложную информацию о распространении коронавируса в Беларуси. По информации СК, все сообщения были подготовлены с применением приемов социальной инженерии.

После того как получатели открывали письмо, на компьютер под видом pdf-файла автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл. Расследование уголовного дела продолжается.