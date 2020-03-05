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На питание - 384 рубля в месяц. Какие доходы и траты у средней белорусской семьи

05.03.2020 14:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре-декабре 2019 года каждая белорусская семья в среднем располагала суммой в 1 405,9 рубля в месяц. Об этом говорит статистика Белстата. При этом в сельской местности у домашних хозяйств располагаемые ресурсы были значительно ниже, чем у тех семей, которые живут в городах и поселках городского типа.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Располагаемые ресурсы, напомним, — это денежные средства домашних хозяйств плюс стоимость потребленных продуктов питания, поступивших из личного подсобного хозяйства (за вычетом материальных затрат на их производство). Сюда же входит стоимость предоставленных в натуральном выражении льгот и дотаций.

В среднем по республике в IV квартале 2019 года располагаемые ресурсы в расчете на семью составили 1 405,9 рубля в месяц. Те, кто живут в городе или поселках городского типа, имели в среднем на 382,2 рубля больше. Они располагали 1 511,4 рубля в месяц. В сельских населенных пунктах — 1 129,2 рубля в месяц.

Лидирует по сумме располагаемых ресурсов Минск - 1840,5 рубля, а отстает - Витебская область (1177,6 рубля). 

Расходы семей составили 1 338,7 рубля. 75,6% от этой суммы или 1 011,5 рубля пришлось на потребительские расходы — это траты на питание, покупку алкогольных напитков, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг. К потребительским расходам не относятся налоги, материальная помощь и другие, которые не связаны с потреблением. Также сюда не входят расходы, связанные с производством сельхоз продукции в личном хозяйстве и накоплением, то есть банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и прочие.

Если рассмотреть структуру потребительских расходов, то можно заметить, что больше всего денег белорусские семьи тратят на питание, в том числе в заведениях общепита) — 38%. Годом ранее этот показатель составлял 37,7%. Чуть меньше на одежду, обувь, бытовую химию и прочие непродовольственные товары — 34,8% (годом ранее - 35,4%). Меньше всего денег у них уходит на оплату услуг — 24,4% (годом ранее - 23,9%).

То есть на питание у среднестатистической белорусской семьи в четвертом квартале 2019 года ежемесячно уходило около 384 рублей.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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