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Кубок IBU в «Раубичах». Завершён спринт среди женщин, белоруска 27-я
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка международного союза биатлонистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 марта в программе – две спринтерские гонки.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Более 100 спортсменов из 31 страны приехали в Беларусь, чтобы побороться за медали. Наше представительство, кстати, не самое массовое – всего четыре белоруса представлено.
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка международного союза биатлонистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 марта в...
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