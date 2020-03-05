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Кубок IBU в «Раубичах». Завершён спринт среди женщин, белоруска 27-я

05.03.2020 14:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка международного союза биатлонистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 марта в программе – две спринтерские гонки.

За соревнованиями следит корреспондент СТВ – Наталья Федорцова.

Кубок IBU в «Раубичах». Завершён спринт среди женщин, белоруска 27-я

Наталья Федорцова, корреспондент:
Мы присутствуем на заключительном этапе Кубка IBU. Соревнования не самые топовые и рейтинговые, но это не значит, что в «Раубичах» скучно и неинтересно.

Кубок IBU в «Раубичах». Завершён спринт среди женщин, белоруска 27-я

Кубок IBU в «Раубичах». Завершён спринт среди женщин, белоруска 27-я

Более 100 спортсменов из 31 страны приехали в Беларусь, чтобы побороться за медали. Наше представительство, кстати, не самое массовое – всего четыре белоруса представлено.

Подробнее в видеоматериале

Люди в материале: Наталья Федорцова

 
 
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка международного союза биатлонистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 марта в...
 
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