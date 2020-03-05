Кубок IBU в «Раубичах». Завершён спринт среди женщин, белоруска 27-я

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка международного союза биатлонистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 марта в программе – две спринтерские гонки.

За соревнованиями следит корреспондент СТВ – Наталья Федорцова.





Наталья Федорцова, корреспондент:

Мы присутствуем на заключительном этапе Кубка IBU. Соревнования не самые топовые и рейтинговые, но это не значит, что в «Раубичах» скучно и неинтересно.









Более 100 спортсменов из 31 страны приехали в Беларусь, чтобы побороться за медали. Наше представительство, кстати, не самое массовое – всего четыре белоруса представлено.