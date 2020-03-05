СМИ: члены ОПЕК готовы сократить нефтедобычу при согласии России

Источник материала: Ежедневник

Министры энергетики стран-участниц ОПЕК на сегодняшнем заседании одобрили сокращение добычи нефти еще на 1,5 млн баррелей в сутки.

По их словам, в ОПЕК готовы на снижение добычи, если его поддержит Россия, пишет kommersant.ru .

Источник «Интерфакса» утверждает, что среди стран ОПЕК не было полного консенсуса по объему снижения добычи.

В феврале технический комитет ОПЕК+ рекомендовал во втором квартале 2020 года дополнительно сократить добычу на 600 тыс. б/с, чтобы компенсировать негативный эффект от китайского коронавируса COVID-19, повлиявшего на спрос на нефть.

На заседании 4 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к общему решению о новом сокращении добычи нефти. По данным СМИ, предложение не поддержала Россия, которая предлагала продлить действующее соглашение до конца года. Кроме того, против сокращения выступил Казахстан. Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет завтра, 6 марта.