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СМИ: члены ОПЕК готовы сократить нефтедобычу при согласии России
05.03.2020 16:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министры энергетики стран-участниц ОПЕК на сегодняшнем заседании одобрили сокращение добычи нефти еще на 1,5 млн баррелей в сутки.
По их словам, в ОПЕК готовы на снижение добычи, если его поддержит Россия, пишет
Источник «Интерфакса» утверждает, что среди стран ОПЕК не было полного консенсуса по объему снижения добычи.
В феврале технический комитет ОПЕК+ рекомендовал во втором квартале 2020 года дополнительно сократить добычу на 600 тыс. б/с, чтобы компенсировать негативный эффект от китайского коронавируса COVID-19, повлиявшего на спрос на нефть.
На заседании 4 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к общему решению о новом сокращении добычи нефти. По данным СМИ, предложение не поддержала Россия, которая предлагала продлить действующее соглашение до конца года. Кроме того, против сокращения выступил Казахстан. Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет завтра, 6 марта.
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Министры энергетики стран-участниц ОПЕК на сегодняшнем заседании одобрили сокращение добычи нефти еще на 1,5 млн баррелей в сутки.
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