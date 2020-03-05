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В Лиде Renault насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Лиде,
Смертельный наезд произошел ночью 5 марта на 5-ом километре автодороги «Западный обход». Здесь 33-летний водитель Renault сбил 54-летнего мужчину, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Известно, что он не был обозначен световозвращающими элементами.
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Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.
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