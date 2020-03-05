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В Лиде Renault насмерть сбил пешехода

05.03.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Лиде, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Смертельный наезд произошел ночью 5 марта на 5-ом километре автодороги «Западный обход». Здесь 33-летний водитель Renault сбил 54-летнего мужчину, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Известно, что он не был обозначен световозвращающими элементами.

 
 
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Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.
 
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