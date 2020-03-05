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Беларусь в 2020 одолжит около $1,2 млрд Минфин

05.03.2020 17:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

«Роуд-шоу в США и Лондоне состоялось. Сделка последует в течение 2020 года с учетом рыночных условий (как и было указано в объявлении Минфина 27 февраля)», – отметили в пресс-службе министерства, передает БЕЛТА

Беларусь 27 февраля сообщила о начале проведения со 2 марта встреч с потенциальными инвесторами по размещению новых выпусков еврооблигаций.

Ранее министр финансов Максим Ермолович сообщал, что Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов в первом квартале 2020 года.

«Мы ориентируемся на $1-1,2 млрд, но все будет определяться состоянием рынка и ставками, альтернативами привлечения ресурсов, в зависимости от этого будем принимать решение по объемам», – сказал Максим Ермолович.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Беларусь разместит евробонды в течение 2020 года с учетом ситуации на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
 
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