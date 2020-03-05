|
Беларусь в 2020 одолжит около $1,2 млрд Минфин
Источник материала: Myfin
«Роуд-шоу в США и Лондоне состоялось. Сделка последует в течение 2020 года с учетом рыночных условий (как и было указано в объявлении Минфина 27 февраля)», – отметили в пресс-службе министерства, передает БЕЛТА
Беларусь 27 февраля сообщила о начале проведения со 2 марта встреч с потенциальными инвесторами по размещению новых выпусков еврооблигаций.
Ранее министр финансов Максим Ермолович сообщал, что Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов в первом квартале 2020 года.
«Мы ориентируемся на $1-1,2 млрд, но все будет определяться состоянием рынка и ставками, альтернативами привлечения ресурсов, в зависимости от этого будем принимать решение по объемам», – сказал Максим Ермолович.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь разместит евробонды в течение 2020 года с учетом ситуации на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)