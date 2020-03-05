Давайте помнить женщин, совершивших великий подвиг!

Источник материала: Ивьевский край

“Война ж совсем не фейерверк, а просто - трудная работа”, писал поэт - фронтовик М. Кульчицкий. И эту трудную работу выполняли не только мужчины, защитники Родины испокон веков, но и женщины.





Очень интересное, нужное, познавательное мероприятие прошло недавно в библиотеке Ивьевского ГСПЛ - вечер памяти: «Женщина на войне», посвященный 75-летию Великой Победы. Вечер подготовили библиотекарь лицея Татьяна Викторовна Шевчук вместе с учащимися, которые являются активными читателями библиотеки.

Четыре года гремела над нашей землею самая страшная в ее истории война. И четыре года в одном строю с мужчинами воевали женщины: связистки, партизанки, летчицы, снайперы, разведчицы. Наравне с мужчинами претерпевали все тяготы войны, нисколько не уступая им ни в отваге, ни в самоотверженности. Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Все это – Победа.

На самой страшной войне ХХ века многим женщинам пришлось стать солдатами. Женщина, в природе которой сотворение жизни, убивала. Она убивала врага, обрушившегося на ее землю, на ее детей, на ее дом. Проводив на войну мужа и сына, она затем шла на фронт сами, и это стало величайшей жертвой, принесенной ими на алтарь Победы.

За годы Великой Отечественной войны в различных родах войск служили свыше 800 тысяч женщин. Женщинам грозных сороковых довелось спасать мир. Многих солдат спасли от смерти нежные добрые женские руки.

Женщины героически сражались не только на фронтах, но и в тылу. Мужчины уходили на фронт. А на хрупкие женские плечи опустился тяжелый груз. Это они заменили своих мужей, отцов, братьев в шахтах, вручную толкая вагонетки с углем. Это они в 30-градусный мороз работали на эвакуированных заводах, под открытым небом, когда руки примерзали к металлу станков.

Огонь для войны в основном готовили женщины. Снаряды, бомбы, патроны – это почти целиком дело их чутких, милых рук. Но и не только это…

Они запрягались вместо лошадей в телеги, сани, тянули за собой плуги. Они были на полях, чтобы накормить фронт, накормить страну, оставаясь при этом сами голодными. Но труднее всего было смотреть на своих голодных детей.

После освобождения Белоруссии при разборке кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов был найден маленький желтый конверт, прошитый нитками. В нем оказалось письмо белорусской девочки Кати Сусаниной, отданной в рабство немецкому помещику. Доведенная до отчаяния, в день своего 15-летия она решила покончить жизнь самоубийством 12 марта 1943 года. Перед смертью написала письмо своему отцу. На конверте стоял адрес: “Действующая армия. Полевая почта №… Сусанину Петру”. На другой стороне конверта: “Дорогие дяденька или тетенька, кто найдет это спрятанное от немцев письмо, умоляю вас, опустите сразу в почтовый ящик. Мой труп уже будет висеть на веревке”.

Письмо не дошло до адресата…

«Дорогой, добрый папенька! Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых уже не будет. И моя единственная просьба к тебе: покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери.

Когда, папа, вернешься домой, то маму не ищи. Ее убил фашист. Офицер ударил ее плеткой по лицу. Мама не стерпела и сказала: «Вы не запугаете меня битьем. Мой муж вернется и вышвырнет вас, подлых захватчиков» - и плюнула немцу в лицо.

Папенька! Мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы ты сейчас встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худая, мои глаза ввалились, косички мне остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идет кровь – у меня отшибли легкие. А помнишь, папа, какие хорошие были мои именины два года назад, играл патефон, и мы пели песни. Было много гостей, и ты сказал, чтобы я росла вам с мамой на радость.

А теперь, папа, я никому не нужна! Номер на мне, как у преступницы, платье – рваное, сама худая, как скелет, и слезы соленые текут из глаз.

Да, папа, я рабыня немецкого барона: работаю прачкой с рассвета до заката, а кушаю всего два раза в день в корыте с Розой и Кларой – так зовут хозяйских свиней. «Рус была и будет свинья» – так сказал барон. Я очень боюсь Клары, она мне чуть не откусила палец, когда я из корыта доставала картошку, а хлеба я уже не ела больше года. Хозяйка всех рабочих бьет плеткой, а меня сам барин бил ногами, до бессознания, когда я убежала, но с собаками меня быстро поймали.

Сегодня я узнала новость, что господа с большей партией невольников уезжают в Германию. Нет, я не поеду в эту трижды всеми проклятую Германию. Я решила лучше умереть на родной стороне, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Прощай, папа, ухожу умирать и завещаю, папенька: отомсти за маму и меня. Твоя дочь Катя Сусанина. Мое сердце верит: письмо дойдет».

А каково было солдатским матерям, которые собственными руками собирали в дорогу своих сыновей и дочерей?! Это они со страхом и надеждой ждали почтальонов. Но для многих матерей, вести принесенные почтой, были страшными.

Многое исчезает, растворяется бесследно, забывается. Так давайте помнить женщин, совершивших великий подвиг, пожертвовавших ради нашего счастья своими жизнями, и женщин, давших нам жизнь.

Низкий наш поклон женщине, державшей на своих плечах тыл, сохранившей детишек и защищавшей страну вместе с мужчинами.

Д. КАЗАК, Е. КЕВЛЕН, учащиеся Ивьевский ГСПЛ.