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«Я бы поступил точно так же». Что в России говорят о Гончаренко, который не пожал руку тренеру

05.03.2020 17:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывшие футболисты «Спартака» и ЦСКА, а также известные болельщики этих команд, прокомментировали для «Чемпионат.ком» эпизод, когда Виктор Гончаренко отказался жать руку тренеру «Спартака» Доменико Тедеско.

Роман Павлюченко, бывший нападающий «Спартака»:

— Сейчас будут говорить, что так вести себя нельзя, но на месте Гончаренко я бы повел себя точно так же. Во время матча они кричали что-то друг другу, может быть, оскорбления. У Гончаренко могла быть обида на Тедеско. Из 100 тренеров, наверное, 99 тоже не подали бы руку Тедеско в такой момент. Но если сегодня спросить об этом эпизоде у Гончаренко — он мог бы извиниться.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— Гончаренко поступил правильно. К нему несется человек — непонятно кто. Прыгает на него, толкает. Гончаренко же не знает, с какими намерениями бежал Тедеско. Посмотрите любой матч: когда он заканчивается, тренеры спокойно подходят друг к другу. Вы когда-нибудь видели, чтобы Анчелотти или Гвардиола так бежали? Я бы на месте Гончаренко испугался и не понял, кто это бежит. Так что я на стороне тренера ЦСКА.

Валерий Кечинов, в прошлом полузащитник «Спартака»:

— У Гончаренко были сильнейшие эмоции из-за проигрыша команды. С одной стороны, не подать руку — это некрасиво, но с другой — Тедеско некрасиво напрыгнул на Гончаренко.

Ролан Гусев, экс-полузащитник ЦСКА:

— Принимаю поведение Гончаренко. Он же показывает ему: «Не надо бежать». Что ты бежишь-то? Остановись, пойди отбей своим. Надо его предупредить, чтобы он в раздевалки соперников не забегал в будущем. Может, он просто что-то не понимает? Надо как-то соизмерять эмоции. Пройди ты спокойно, пешком. Что это за поведение? Залез на чужую сторону, начал лезть на тренера. Многие эмоциональные тренеры спокойно подходят, ориентируясь на настроение друг друга. А Тедеско бегает и скачет, как кузнечик.

Валерий Масалитин, бывший нападающий ЦСКА:

— Нужно проигрывать достойно. С другой стороны — все можно списать на эмоции. Это ребячество с их стороны. Топ-тренеры себе такого не позволяют: бегать, прыгать, скакать, руку не пожимать. Я не принимаю ни сторону Тедеско, ни сторону Гончаренко — у каждого своя правда. Один очень эмоциональный человек, другой все эмоции в себе держит. Я не думаю, что на это следует обращать внимание, где-то в другом месте встретятся, пожмут друг другу руки, выпьют по бокалу пива и разойдутся.

Герман Ткаченко, футбольный агент:

— На месте менеджмента ЦСКА попросил бы Гончаренко позвонить Тедеско после матча и поздравить его с победой. Это было бы правильно. Он поступил неправильно, но и Тедеско не стоило так эмоционально праздновать.

Михаил Ефремов, актер и болельщик «Спартака»:

— Гончаренко неправ. Но это просто эмоции. Хотя комитет по этике должен разобрать поведение Гончаренко.

Михаил Грушевский, актер и фанат ЦСКА:

— Знаю, что перед матчем Тедеско проигнорировал желание Гончаренко обменяться рукопожатиями. Но уверен, что в апрельском матч на стадионе ЦСКА они спокойно пожмут друг другу руки. Эта история вряд ли получит продолжение. Не может быть принципиальной вражды между Тедеско и Гончаренко. Но согласитесь, что странно, когда на тебя сзади налетает человек с предложением пожать руку. Я бы тоже удивился. Есть детская игра, когда закрывают глаза, и ты должен угадать — кто это. В такую игру сыграл Тедеско и не был принят на ура.

Даже арбитр не помешал «Спартаку» победить ЦСКА. Это было великое дерби!
Боже, что это была за игра!

Андрей Созин, футбольный эксперт:

— Тедеско бежал к Гончаренко, размахивая руками. Так можно было бежать к Цорну или своей девушке, а не к тренеру проигравшей команды! А что должен был делать Гончаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг об друга грудью, а потом отбили «пятюню»? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Гончаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер отказал бы Тедеско в рукопожатии. Тедеско немножко сошел с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошел к Гончаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушел в раздевалку.

 
 
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Бывшие футболисты «Спартака» и ЦСКА, а также известные болельщики этих команд, прокомментировали для «Чемпионат.ком» эпизод, когда Виктор Гончаренко отказался...
 
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