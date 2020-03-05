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Понастроили: белорусские гостиницы в 2019 году были загружены на 32%!

05.03.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белстат подсчитал, что уровень загрузки белорусских гостиниц в 2019 году составил 32,2%.

Лучшая ситуация наблюдалась в столице, где заполняемость отелей держалась на уровне 44,4%.

А хуже всего дела обстояли в Могилевской и Витебской областях, где гостиницы были заселены всего на 22 и 23% соответственно.

Брестская и Гродненская области смогли загрузить свои гостиницы на 30%, Гомельская область — на 28,7%.
 
 
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Белстат подсчитал, что уровень загрузки белорусских гостиниц в 2019 году составил 32,2%.
 
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