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Стала на пуанты в три года. История 8-летней белоруски, которая победила на престижном конкурсе в Берлине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как стать на пуанты в три года и с первого выступления не бояться сцены? Восьмилетняя Майя Сивец завоевала золото на престижном международном танцевальном конкурсе в Берлине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Балет «Лебединое озеро» буквально с первого взгляда вдохновил трехлетнюю девочку определиться с будущей профессией. Когда мама привела ее в балетную студию, малышка толком и не понимала, что жизнь круто изменится, что она станет на пуанты и в ней начнет расти уникальное мастерство, которое проложит путь на большую сцену.
Майя Сивец, балерина:
Прима-балерина Большого, а по совместительству и руководитель девочки Марина Вежновец сразу отметила выдающиеся способности. С самого начала занятий Майя шаг за шагом делала большие успехи.
Марина Вежновец, заслуженная артистка Беларуси, прима-балерина Большого театра:
Елена Козлова, корреспондент:
В каждом фестивале, в котором девочка приимала участие, всегда занимала призовые места. На конкурсе TANZOLYMP среди тысячи участников из разных стран маленькая балерина из Минска получила золотую медаль в категории «классический танец» и бронзу за современную хореографию, что позволило нашей стране впервые войти в десятку лучших и впервые оказаться на восьмой позиции. Жюри покорило не только чистое исполнение, но и невероятная техническая сложность танца.
Яна Сивец, мама:
Следующий Олимп, который хочет покорить Майя, – конкурс Youth America Grand Prix. Полуфиналы проходят в европейских странах, а победителя приглашают в Нью-Йорк. Это нужно каждой балерине, чтобы увидеть профессиональных танцоров, руководителей крупнейших в мире балетных школ и театров. Показать себя и понять, к чему стоит стремиться. В данном случае – точно к большому будущему.
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Стала на пуанты в три года. История 8-летней белоруски, которая победила на престижном конкурсе в Берлине
Новости Беларуси. Как стать на пуанты в три года и с первого выступления не бояться сцены? Восьмилетняя Майя Сивец завоевала золото на престижном международном...
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