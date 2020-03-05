Женщина, весна, любовь… В Ивьевском центре культуры и досуга поздравили женщин с наступающим 8 Марта

Источник материала: Ивьевский край

Приход весны всегда дарит нам чувство радости, грядущих перемен, особого приподнятого настроения. А вместе с теплым мартовским солнцем к нам приходит замечательный праздник — 8 Марта, День женщин.

Этот весенний день ассоциируется с любовью, нежностью, улыбками и теплом. Сейчас политическую окраску праздника вспоминать не принято. И все же, Международный женский день — это праздник рядовых женщин, ставших творцами истории; своими корнями он уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами.

В этот женский праздник, наверное, ни одна женщина не останется без подарка и без слов любви. Это самый любимый и романтический праздник для женщин нашей страны.

Накануне его и в сам день 8 Марта улицы городов и деревень в буквальном смысле слова расцветают от изобилия букетов нежных тюльпанов, изысканных роз и нежных фиалок. Взрослые и маленькие мужчины спешат поблагодарить своих мам, жен, бабушек, сестер за нежность, теплоту и ласку.

Традиционно накануне праздника в Ивьевском центре культуры и досуга проходит концертная программа. В этом году называлась «Женщина, весна, любовь».

Поздравил женщин с наступающим праздником председатель районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, который подчеркнул в своем выступлении большую роль женщин в развитии всех отраслей народного хозяйства Ивьевщины, а также их активную общественную позицию.

Мероприятие продолжилось красивыми концертными номерами художественной самодеятельности, которые звучали в исполнении Алексея Харченко, Владимира Мудрика, Николая Бакуновича, Дмитрия Радкевича, Владимира Грибова, Екатерины Левдарович и Анастасии Фурса, Николая Завадского, Владислава Борщевского, Дианы Новосельской, Геннадия Рынгеля, Полины Клебеко, Юрия Мудрика, учащихся Ивьевского я/с-НШ, ансамбля «Юратишковский сувенир», танцевального коллектива «Хорошенькие» Ивьевской ДШИ.

Коллектив редакции «Іўеўскага краю» поздравляет прекрасную половину наших читателей с наступающим Женским днем!

Пусть все ароматы цветов для вас благоухают, дарят вам свою нежность и красоту. Пусть этот весенний день балует вас теплом, а мужчины — вниманием. Пусть жизнь подарит вам только приятные мгновения, теплые нежные встречи и любящие сердца. С наступающим праздником, милые дамы!

































И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).