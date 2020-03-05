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Акцент на соцпрограммы: в Минске подвели итоги реализации союзных проектов
05.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске подвели итоги реализации совместных проектов России и Беларуси. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил, что в целом год получился успешным.
«У нас есть медицинское направление – это спинальные системы, будем рассматривать соответствующую программу. Также это Чернобыльская программа, гидрометеорологическая программа, которая формируется таким образом, чтобы обеспечить безопасность в этой сфере. Эти три основные программы у нас реализуются», – сказал Рапота.
Бюджет Союзного государства на этот год уже подписан и остался на уровне прошлого года, подчеркнул Григорий Рапота. Одной из самых расходных статей по-прежнему будет социальная сфера.
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Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил, что в целом год получился успешным.
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