Акцент на соцпрограммы: в Минске подвели итоги реализации союзных проектов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске подвели итоги реализации совместных проектов России и Беларуси. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил, что в целом год получился успешным.

«У нас есть медицинское направление – это спинальные системы, будем рассматривать соответствующую программу. Также это Чернобыльская программа, гидрометеорологическая программа, которая формируется таким образом, чтобы обеспечить безопасность в этой сфере. Эти три основные программы у нас реализуются», – сказал Рапота.

Бюджет Союзного государства на этот год уже подписан и остался на уровне прошлого года, подчеркнул Григорий Рапота. Одной из самых расходных статей по-прежнему будет социальная сфера.