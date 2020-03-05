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Маршрутчики нелегально перевозили пассажиров в Любань и Солигорск.
05.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 февраля 2020 23:58 2613
Маршрутчики нелегально перевозили пассажиров в Любань и Солигорск.
В Минской области выявили теневые перевозки,
Регулярные перевозки пассажиров под видом нерегулярных перевозчики организовали по маршрутам Любань — Минск, Солигорск — Старобин — Солигорск. Свою деятельность они осуществляли без заключения договора с оператором пассажирских перевозок. В обоих случаях речь идет о нарушениях законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий.
В результате суд принял постановление об административном взыскании с нарушителей (ИП) в размере 50 базовых величин.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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24 февраля 2020 23:58 2613 Маршрутчики нелегально перевозили пассажиров в...
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