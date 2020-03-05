Маршрутчики нелегально перевозили пассажиров в Любань и Солигорск.

Регулярные перевозки пассажиров под видом нерегулярных перевозчики организовали по маршрутам Любань — Минск , Солигорск — Старобин — Солигорск . Свою деятельность они осуществляли без заключения договора с оператором пассажирских перевозок. В обоих случаях речь идет о нарушениях законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий. Обнаружить скрытых перевозчиков Транспортной инспекции помогли пассажирка и оператор автоперевозок, которые направили в инспекцию свои обращения. Специалисты проверили полученную информацию, собрали доказательства. Инспекция направила в экономический суд протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 12.7 КоАП (Незаконная предпринимательская деятельность) .

В результате суд принял постановление об административном взыскании с нарушителей (ИП) в размере 50 базовых величин.



К слову, перевозки пассажиров в регулярном сообщении выполняются по договору автоперевозки пассажира, в нерегулярном — по договору фрахтования. Договор определяет маршрут, расписание, порядок расчета, тип транспортного средства, а также требования к нему, ответственность сторон и иные условия организации перевозки. Если перевозчик работает нелегально, то о каких-либо гарантиях пассажирам говорить не приходится, обязанностей перед пассажиром у него нет.

