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Маршрутчики нелегально перевозили пассажиров в Любань и Солигорск.

05.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 февраля 2020 23:58 2613

Маршрутчики нелегально перевозили пассажиров в Любань и Солигорск.

Автор: Эдуард Кидяев. ИСТОЧНИК: МЛЫН.BY

В Минской области выявили теневые перевозки, сообщили в Транспортной инспекции Минтранса.

Маршрутчики нелегально перевозили пассажиров в Любань и Солигорск.

Регулярные перевозки пассажиров под видом нерегулярных перевозчики организовали по маршрутам Любань — Минск, Солигорск — Старобин — Солигорск. Свою деятельность они осуществляли без заключения договора с оператором пассажирских перевозок. В обоих случаях речь идет о нарушениях законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий.

Обнаружить скрытых перевозчиков Транспортной инспекции помогли пассажирка и оператор автоперевозок, которые направили в инспекцию свои обращения. Специалисты проверили полученную информацию, собрали доказательства. Инспекция направила в экономический суд протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 12.7 КоАП (Незаконная предпринимательская деятельность).

В результате суд принял постановление об административном взыскании с нарушителей (ИП) в размере 50 базовых величин.

К слову, перевозки пассажиров в регулярном сообщении выполняются по договору автоперевозки пассажира, в нерегулярном — по договору фрахтования. Договор определяет маршрут, расписание, порядок расчета, тип транспортного средства, а также требования к нему, ответственность сторон и иные условия организации перевозки. Если перевозчик работает нелегально, то о каких-либо гарантиях пассажирам говорить не приходится, обязанностей перед пассажиром у него нет.

Источник: сайт МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Минск
 
 
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24 февраля 2020 23:58 2613 Маршрутчики нелегально перевозили пассажиров в...
 
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