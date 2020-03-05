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Извлекают и прессуют мусор любого размера. Во дворах Минска заработают современные мусоровозы МАЗ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые мусоровозы вскоре появятся во дворах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
От предыдущих моделей новинки отличаются повышенной грузоподъемностью. За рейс машина способна вывезти на полигон почти 8,5 тонн мусора. Новшество позволит коммунальщикам сэкономить время и деньги, затраченные на сортировку отходов.
Автомобиль может извлекать мусор из контейнера любой формы и размера. Специальные механизмы прессуют отходы под высоким давлением. Сейчас мусоровозы изготавливают на заводе в Могилеве, но вскоре появятся в Минске и в других городах страны.
Юрий Пивоваров, начальник управления ОАО «МАЗ»:
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Новости Беларуси. Новые мусоровозы вскоре появятся во дворах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. От предыдущих моделей новинки...
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