Извлекают и прессуют мусор любого размера. Во дворах Минска заработают современные мусоровозы МАЗ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые мусоровозы вскоре появятся во дворах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





От предыдущих моделей новинки отличаются повышенной грузоподъемностью. За рейс машина способна вывезти на полигон почти 8,5 тонн мусора. Новшество позволит коммунальщикам сэкономить время и деньги, затраченные на сортировку отходов.





Автомобиль может извлекать мусор из контейнера любой формы и размера. Специальные механизмы прессуют отходы под высоким давлением. Сейчас мусоровозы изготавливают на заводе в Могилеве, но вскоре появятся в Минске и в других городах страны.





Юрий Пивоваров, начальник управления ОАО «МАЗ»:

Мы планируем порядка 60 единиц как минимум поставить только в Республике Беларусь.