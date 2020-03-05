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Извлекают и прессуют мусор любого размера. Во дворах Минска заработают современные мусоровозы МАЗ

05.03.2020 21:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые мусоровозы вскоре появятся во дворах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Извлекают и прессуют мусор любого размера. Во дворах Минска заработают современные мусоровозы МАЗ

От предыдущих моделей новинки отличаются повышенной грузоподъемностью. За рейс машина способна вывезти на полигон почти 8,5 тонн мусора. Новшество позволит коммунальщикам сэкономить время и деньги, затраченные на сортировку отходов.

Извлекают и прессуют мусор любого размера. Во дворах Минска заработают современные мусоровозы МАЗ

Автомобиль может извлекать мусор из контейнера любой формы и размера. Специальные механизмы прессуют отходы под высоким давлением. Сейчас мусоровозы изготавливают на заводе в Могилеве, но вскоре появятся в Минске и в других городах страны.

Извлекают и прессуют мусор любого размера. Во дворах Минска заработают современные мусоровозы МАЗ

Юрий Пивоваров, начальник управления ОАО «МАЗ»:
Мы планируем порядка 60 единиц как минимум поставить только в Республике Беларусь.

Извлекают и прессуют мусор любого размера. Во дворах Минска заработают современные мусоровозы МАЗ

Люди в материале: Юрий Пивоваров

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Новые мусоровозы вскоре появятся во дворах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. От предыдущих моделей новинки...
 
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