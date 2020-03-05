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Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Углубление равноправного сотрудничества, согласованная международная позиция. Сегодня, 5 марта, в Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первая встреча спикеров верхних палат парламентов. В Беларуси в конце 2019 года обновился состав Национального собрания.
Но визитом вежливости и знакомством сегодняшнюю встречу не назовешь. Тем для обсуждения немало: организация предстоящего VII Форума регионов, углубление интеграционных механизмов, усиление гуманитарного и экономического сотрудничества.
Валентину Матвиенко встречали с хлебом-солью. Все по дипломатическому этикету. Еще одно отличие этого визита – венки спикеры верхних палат возложили не на площади Победы, как обычно, а у стелы «Минск – город-герой».
Общая Великая Победа и совместное празднование 75-летия эпохального события – тема сегодняшней встречи. Предстоящий Форум регионов будет посвящен именно этой дате.
Но сначала необходимо познакомиться. В ноябре 2019 года в белорусский парламент пришли новые лица. Похоже, традиция теплого сотрудничества продолжится. Спикеры нашли общий язык. После переговоров в узком составе женщины-политики присоединяются к парламентским делегациям.
Но визитом вежливости и знакомством сегодняшнюю встречу не назовешь. Основных тем переговоров несколько – организация предстоящего VII Форума регионов, углубление интеграционных механизмов, усиление гуманитарного и экономического сотрудничества.
Евгений Пустовой, корреспондент:
На международных парламентских площадках – активнее поддерживать инициативы Минска и Москвы и теснее сотрудничать в избирательном процессе. У нас есть свои институты, занимающиеся мониторингом плебисцита. Причем признанные международным сообществом. Но зачастую оценки выборам народа дают ангажированные организации.
Еще посыл спикеров – не теснить друг друга в союзном государстве. Углубить равноправное сотрудничество и сберечь ценности нашего народа – задача нынешнего поколения политиков.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
В марафон битвы за историческую правду необходимо активнее вовлекать молодежь. Союзное государство – подходящая площадка для молодежных проектов. Сегодня решали, каким быть VII Форуму регионов. Полтысячи участников, деловые контакты и историческое наследие.
Евгений Пустовой:
Валентина Матвиенко:
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Новости Беларуси. Углубление равноправного сотрудничества, согласованная международная позиция. Сегодня, 5 марта, в Минске встретились парламентарии Беларуси и...
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