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Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

05.03.2020 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Углубление равноправного сотрудничества, согласованная международная позиция. Сегодня, 5 марта, в Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первая встреча спикеров верхних палат парламентов. В Беларуси в конце 2019 года обновился состав Национального собрания.

Но визитом вежливости и знакомством сегодняшнюю встречу не назовешь. Тем для обсуждения немало: организация предстоящего VII Форума регионов, углубление интеграционных механизмов, усиление гуманитарного и экономического сотрудничества.

Корреспондент Евгений Пустовой подробнее.

Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Валентину Матвиенко встречали с хлебом-солью. Все по дипломатическому этикету. Еще одно отличие этого визита – венки спикеры верхних палат возложили не на площади Победы, как обычно, а у стелы «Минск – город-герой».

Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Общая Великая Победа и совместное празднование 75-летия эпохального события – тема сегодняшней встречи. Предстоящий Форум регионов будет посвящен именно этой дате.

Но сначала необходимо познакомиться. В ноябре 2019 года в белорусский парламент пришли новые лица. Похоже, традиция теплого сотрудничества продолжится. Спикеры нашли общий язык. После переговоров в узком составе женщины-политики присоединяются к парламентским делегациям.

Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Но визитом вежливости и знакомством сегодняшнюю встречу не назовешь. Основных тем переговоров несколько – организация предстоящего VII Форума регионов, углубление интеграционных механизмов, усиление гуманитарного и экономического сотрудничества.

Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Евгений Пустовой, корреспондент:
На расширенном заседании Совета Республики и Совета Федерации обсуждают совместные шаги на международной арене. Парламентские связи отражают интеграцию Беларуси и России.

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Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

На международных парламентских площадках – активнее поддерживать инициативы Минска и Москвы и теснее сотрудничать в избирательном процессе. У нас есть свои институты, занимающиеся мониторингом плебисцита. Причем признанные международным сообществом. Но зачастую оценки выборам народа дают ангажированные организации.

Еще посыл спикеров – не теснить друг друга в союзном государстве. Углубить равноправное сотрудничество и сберечь ценности нашего народа – задача нынешнего поколения политиков.

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Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения, в частности, в необходимости расширять сотрудничество в сфере образования, в сфере культуры.

Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

В марафон битвы за историческую правду необходимо активнее вовлекать молодежь. Союзное государство – подходящая площадка для молодежных проектов. Сегодня решали, каким быть VII Форуму регионов. Полтысячи участников, деловые контакты и историческое наследие.

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Евгений Пустовой:
Одна из наиболее результативных форм межпарламентского сотрудничества – это Форум регионов. А теперь пришло время искать новые форматы интеграции. Главное, ведется парламентский диалог. Но все же Валентина Матвиенко дипломатично намекнула на желание свободного времени. Опять же, по белорусским магазинам пройтись. Помнится, купленные еще на IV Форуме регионов туфли железной леди российского правительства пришлись по вкусу.

Валентина Матвиенко:
Хочу поблагодарить за гостеприимство и за очень насыщенную деловую программу. Наталья Ивановна, я чувствую, не забалуешь, все расписано по минутам, все в таком жестком рабочем режиме.

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Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Люди в материале: Валентина Матвиенко, Наталья Кочанова, Евгений Пустовой

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Углубление равноправного сотрудничества, согласованная международная позиция. Сегодня, 5 марта, в Минске встретились парламентарии Беларуси и...
 
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