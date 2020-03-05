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«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»

05.03.2020 22:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Оружие возмездия. Те, кто остался жив после налетов легендарных «катюш» БМ-13, писали родным, что ничего страшнее в этой войне не встречали. 

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»

«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»

Эдуард Навогонский, краевед (Орша, Беларусь):
Представьте себе: 16 снарядов бьют по площади. Кроме взрывов, накладываются звуковые волны друг на друга. И создают очень большой психологический эффект на противника: кроме огня взрывов еще и большая ударная волна.

А вот для нашей пехоты залп «катюш» был самой приятной музыкой. Она деморализовала противника, после удара ракетами идти на врага было песней – впереди было выжженное поле, а выжившие фашисты жались по окопам.

Масса снаряда – почти 42 кг, устанавливали на американский автомобиль Studebaker. Технические секреты «катюши»

«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»

«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»

Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
После выстрела «катюши» на том месте, где разорвались снаряды каждой установки, была клубящаяся материя. В полном смысле слова.

«Заряды подрывались сразу с двух сторон». Почему немцы не могли повторить реактивный снаряд БМ-13

Немцы называли БМ-13 «черной смертью» и «адовым пламенем». Было у нее и особое, музыкальное прозвище от фашистов, – «сталинский орган». 

«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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Люди в материале: Вероника Гришкова, Эдуард Навогонский, Николай Титоренко

 
 
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Оружие возмездия. Те, кто остался жив после налетов легендарных «катюш» БМ-13, писали родным, что ничего страшнее в этой войне не встречали.  Автор фильма о «Катюше»:...
 
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