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«Чёрная смерть», «адовое пламя». Как ещё немцы называли советскую «катюшу»
Источник материала: СТВ
Оружие возмездия. Те, кто остался жив после налетов легендарных «катюш» БМ-13, писали родным, что ничего страшнее в этой войне не встречали.
Эдуард Навогонский, краевед (Орша, Беларусь):
А вот для нашей пехоты залп «катюш» был самой приятной музыкой. Она деморализовала противника, после удара ракетами идти на врага было песней – впереди было выжженное поле, а выжившие фашисты жались по окопам.
Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
Немцы называли БМ-13 «черной смертью» и «адовым пламенем». Было у нее и особое, музыкальное прозвище от фашистов, – «сталинский орган».
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Оружие возмездия. Те, кто остался жив после налетов легендарных «катюш» БМ-13, писали родным, что ничего страшнее в этой войне не встречали. Автор фильма о «Катюше»:...
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